Espelkamp: Dreieinhalb Jahre Haft für Bankeinbrecher

Am Landgericht Bielefeld ist ein Urteil gegen einen zweiten Täter des Einbruchs in die Volksbank in Frotheim gefällt worden. Der 42-jährige wird zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Enbruch wurde damals bemerkt. Bei ihrer Flucht verloren die Täter 10.000 Euro in 20-Euro-Scheinen.

Foto: Polizei Minden-Lübbecke