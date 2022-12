Espelkamp:  Gebietsreform schuf eine neue Gemeinschaft

Die Stadtführer geben allen, die sich gern mit spannenden und interessanten Fragen rund um Begriffe, Orte, Geschichte oder sonstige Besonderheiten in Espelkamp auseinandersetzen, auch im neuen Jahr 2023 wieder ein Rätsel auf.

Der Stadtbrunnen auf dem Grünanger an der Breslauer Straße in Espelkamp. Auf ihm sind alle Ortschaften genannt, die seit der Gebietsreform zur Stadt gehören. .

Am 1. Januar 1973, also vor einem halben Jahrhundert, stieg die Einwohnerzahl der Stadt Espelkamp von einem Tag auf den anderen von etwa 13.000 auf über 23.000 an. Der Grund war die Eingemeindung von sieben umliegenden Ortschaften im Rahmen der Gebietsreform, die im hiesigen Raum zu diesem Datum gemäß des Bielefeld-Gesetzes vollzogen worden ist.