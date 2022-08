Espelkamp: Lounge statt Gewerbezelt

Beim diesjährigen Espelkamper Cityfest, das vom 23. bis 25. September gefeiert wird, wird erstmals die neu konzipierte „Espelkamp Lounge“ das traditionelle Gewerbezelt ersetzen. Der Treffpunktcharakter des Gewerbezeltes wird so in ein neues Format überführt. Die Zeltgastronomie wird in angepasster Form fortgeführt.

„Gewerbezelte sind heute nicht mehr zeitgemäß,“ erklärt dazu Hendrik Schmalhorst, der die Geschäfte des Vereins Stadtmarketing führt. „Durch die Digitalisierung müssen Angebot und Nachfrage und damit auch Geschäftspartner nicht mehr räumlich zusammengeführt werden. Der gesamte Handelsprozess verlagert sich in den virtuellen Raum.“ Die Auswirkungen sind in alle Branchen zu spüren und machen auch vor Märkten und Gewerbezelten nicht halt.

„Für die Espelkamper war das Gewerbezelt in erster Linie der Ort, an dem man sich freitags nach der Markteröffnung treffen konnte“, erklärt Rolf-Bernd Eggersmann, Präsident des Stadtmarketingvereins Espelkamp. „Das gewerbliche Angebot kam für viele Zeltbesucher erst an zweiter Stelle.“ Globale Trends und lokales Besucherverhalten hatten schon 2018 und 2019 die Verkleinerung der Zeltfläche notwendig gemacht. Aktuell kommt noch die gute Auftragslage bei den Gewerbetreibenden in Kombination mit Material- und Fachkräftemangel hinzu. Ein neues zukunftsfähiges Konzept wie die „Espelkamp Lounge“ zu entwickeln, war also unabdingbar. „Wir wollen mit der Zeit gehen“, merkt Präsident Eggersmann an. „Dafür mussten wir das Gewerbezelt als Vorstand einstimmig in den Ruhestand schicken.“

Vor allem die Akteure, die zu Espelkamp gehören, aber nicht in erster Linie wirtschaftliche Interessen mit ihrer Präsentation auf dem Cityfest verknüpfen, haben ihre Teilnahme bei der „Espelkamp Lounge“ bereits zugesagt. Dazu zählen die Firma Gauselmann, der Ludwig-Steil-Hof, der Wittekindshof, die Feuerwehr und die Aufbaugemeinschaft Espelkamp. „Der neue Ansatz ohne Zelt gefällt uns“, erklärt Aufbau-Geschäftsführer Sascha Golnik. „Wir haben viel mehr Gestaltungsspielraum und können neue Ideen umsetzen. Beim Publikum wird das sicher gut ankommen.“

Zum Hintergrund der Entscheidung erklärt Hendrik Schmalhorst, dass die Nachfrage insbesondere von Espelkamper Gewerbetreibenden zu gering sei, um ein Zelt in akzeptabler Größe mit hochwertigem und interessantem Angebot zu füllen. Schon in der Vergangenheit habe man bei der Angebotsqualität Abstriche gemacht, um das Gewerbezelt „mehr schlecht als recht auf die Beine stellen zu können“.

Aktuell ließe sich das Gewerbezelt nur als „Gemischtwarenladen“ weiterführen, der vor allem ortsfremden Händlern eine Verkaufsplattform böte. „Wir haben uns nach Abwägung aller Fakten dafür entschieden, die Mitgliedsbeiträge der Espelkamper Gewerbetreibenden nicht für ein Gewerbezelt auszugeben, das nicht nur uninteressant ist, sondern unseren Mitgliedern auf deren Kosten die Konkurrenz direkt in die Innenstadt vor die Tür holt“, erläutert Schmalhorst.

Das für Espelkamp neue Format sieht ein offenes und luftiges Zelt vor, das als Ort der Begegnung und Kommunikation dienen soll. Dort können sich Besucher bei Getränken und Snacks treffen und austauschen. Flankiert wird das durch eine offene Gewerbeschau auf der Freifläche. Stadtmarketing führe noch Gespräche, um außer den genannten Beteiligten weitere Unternehmen und Einrichtungen zu gewinnen.

„Neben dem verantwortungsvollen Umgang mit Beiträgen möchten wir mit diesem offenen und luftigen Angebot auch der sich im Herbst vermutlich wieder zuspitzenden Corona-Lage Rechnung tragen“, erklärt Schmalhorst. „Kommunikation und Begegnung sollen unter Corona-Bedingungen sicher möglich sein.“ Aus Kostengründen werde auch auf die Autoverlosung verzichten, da sie in den vergangenen Jahren nicht mehr kostendeckend gewesen sei.