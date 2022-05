Espelkamp-Medaille für ein Urgestein

CDU-Urgestein und ein Hoffnungsträger der Union haben den Rat der Stadt Espelkamp verlassen. Bürgermeister Dr. Henning Vieker hat am Mittwochnachmittag Wilfried Windhorst und Marius Schumacher aus dem höchsten Gremium der Stadt verabschiedet.

Die Medaille

Seit 1994 war Wilfried Windhorst in den politischen Gremien der Stadt tätig – zunächst als sachkundiger Bürger. 1999 wurde er dann Mitglied im Rat. Bürgermeister Vieker betonte, dass Windhorst seitdem an allen wichtigen Entscheidungen für Espelkamp „federführend mitwirkte“. 2004 übernahm er den Vorsitz im Ausschuss für Stadtentwicklung, 2007 den Vorsitz der CDU-Fraktion. Vieker stellte vor allem die „Kompetenz, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Ruhe und Besonnenheit“ von Windhorst heraus, die auch fraktionsübergreifend und in der Bürgerschaft hoch geschätzt werde. Für seine Verdienste erhielt Wilfried Windhorst die Espelkamp-Medaille.

Die Neuen

Aus beruflichen Gründen verlässt Marius Schumacher den Rat. Der 24-Jährige ist seit 2014 Mitglied im Rat. Und der Bürgermeister stellte heraus, dass es nicht selbstverständlich sei, in so jungen Jahren so viel Verantwortung zu übernehmen. Unter anderem hatte Schumacher den Vorsitz im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz inne. Für die beiden CDU-Politiker rücken Werner Uehlemann und Sven Eckert in den Rat nach.