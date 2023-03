Espelkamp: Mennoniten-Gemeinde feiert Umzugsfest mit Geflüchteten

Unmittelbar nach Kriegsbeginn entwickelten Mitglieder der Gemeinde die Idee, im Untergeschoss des Gemeindezentrums aufzunehmen. Eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter erarbeitete ein Konzept, das von der Gemeinde für gut befunden wurde.

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Espelkamp wurden eine Küche, Sanitärräume und fünf Schlafräume hergerichtet. Bereits Ostern 2022 zog die erste Familie aus der Ost-Ukraine in den Räumen der Kirche ein. Seither lebten durchgängig zehn bis 20 Personen im Kirchengebäude. Unterstützt wurden die Geflüchteten durch ehrenamtliche Patinnen.

Umzug für April geplant

Die Stadt Espelkamp richtet derzeit das Verwaltungsgebäude auf dem Adient-Gelände am Brandenburger Ring für geflüchtete Menschen aus der Ukraine her. Ein Umzug aus dem Provisorium Kirche in die neue Unterkunft wird bald möglich. Gemeinsam mit der Stadt hat man sich auf einen Umzug Anfang April geeinigt. „So sind wir wieder in der Lage unsere Räumlichkeiten dem eigentlichen Zweck zuzuführen. Beispielsweise die beliebte Kinder-Bibel-Woche in den Osterferien“, so Vorsitzender Jörg Heidebrecht. Da der Umzug nun bald bevorsteht, feierten Geflüchtete und Helferinnen und Helfer gemeinsam ein großes Fest im Gemeindezentrum. Gemeinsam feierten Gemeindemitglieder, Ehrenamtliche und Ukrainerinnen und Ukrainer ein Dank- und Friedensfest. Prediger Thomas Rogalske hob in seiner kurzen Andacht eben diese Aspekte hervor: Den Dank an Gott und die Bitte um Frieden. Dies kam auch im anschließenden Friedensgebet von Jugendreferent Tobias Wall zum Ausdruck.

Kirchengebäude wurde zu „Heimat“

Zu Gast war auch Bürgermeister Dr. Henning Vieker, gemeinsam mit seinen Sachgebietsleitern Friedrich Schumacher und Stefan Rogalske. Beide haben mit ihren Sachgebieten Soziale Dienstleistungen und Bauhof für eine gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Stadt maßgeblich beigetragen. Der Bürgermeister dankte in seinem Grußwort den Gemeindemitgliedern dafür, „dass Sie Ihre Herzen und Türen für die Menschen aus der Ukraine geöffnet haben.“ In einem kurzen Wortbeitrag dankte auch die ukrainische Bewohnerin Oksana der Gemeinde „für die Heimat, die dieses Kirchengebäude für uns geworden ist.“ Anschließend gab es ein gemeinsames Festessen, dass allen 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut gefiel: Schaschlik mit Twoiback und Salaten.