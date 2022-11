Espelkamp: Theater nah an der Realität

"Ihr könnt euch schon mal überlegen, welche meiner persönlichen Dinge ihr behalten wollt. Dann gibt es am Ende wenigstens keinen Streit." Wie oft hatten die Schwestern diesen Satz zu hören bekommen. Ihre Mutter hätte am liebsten alles bereits lange vor ihrem Tod geklärt, doch für die Schwestern gab es dieses Thema nicht. "Bitte, Mama, lass das Gerede", schoben sie es von sich. Und dann, ganz plötzlich und viel zu früh, stirbt die geliebte Mutter doch. Was danach passiert, ist in dem Solo-Stück "Die Dinge meiner Eltern" zu erleben, das jetzt im Neuen Theater Espelkamp auf die Bühne gekommen ist.

Übrig bleibt ist ein Brief, den die Mama sechs Jahre vor dem Tod schrieb und in dem sie festlegt, wer was erhalten soll. Und natürlich der Vater – doch auch der stirbt einige Jahre später, und die Töchter erben nicht nur Mamas persönlichen Gegenstände, sondern gleich ein ganzes Haus – nebst umfangreichem Hausstand.

Nun gilt es für Agnes, die dritte von vier Töchtern, sich um die Auflösung des Haushaltes zu kümmern. Während ihre viel beschäftigten Schwestern in der ganzen Welt unterwegs sind, steht sie auf dem voll gepackten Speicher ihres Elternhauses. Alles, was ihre älteste Schwester Bärbel ihr an die Hand gegeben hat, ist ein praktischer Ratgeber zum Thema Haushaltsauflösung. „Was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg“ heißt es darin. Doch das ist gar nicht so einfach.

163 Einmachgläser stehen im Vorratsschrank

Gilla Cremer, die als Schauspielerin zwei Stunden lang ganz allein auf der Bühne steht, schafft es leicht, das Espelkamper Publikum in den Bann zu ziehen. Denn während die einen genau diese Szenen bereits kennen, ahnen die anderen, was auf sie zukommen wird, wenn Vater und Mutter irgendwann einmal nicht mehr da sind: 16 Tupper-Dosen mit Deckel, 21 ohne Deckel und 41 Deckel ohne Dose, 121 Plastiktüten nach Größe und Farbe sortiert und gefaltet, 41 Joghurtbecher fein gestapelt, den man weiß ja nicht, wozu man sie noch gebrauchen kann. 247 Kleiderbügel, davon 14 umhäkelt, 163 Gläser mit Eingemachtem im Vorratsschrank – die ersten aus dem September 1962. Hinzu kommt eine riesige Sammlung an Büchern: 2500 etwa.

Gilla Cremer, die als Schauspielerin zwei Stunden allein auf der Bühne steht, schafft es leicht, das Publikum in den Bann zu ziehen - auch mit ungewöhnlichem Verhalten. Foto: Wiebke Henke

Gilla Cremer alias Agnes widmet sich den Dingen ihrer Eltern, den 18.795 Dingen, um es genau zu nehmen. Sie stellt dann schnell fest, dass einige dieser Dinge noch ganz lebendig sind, während ihre Eltern schon eine Weile tot sind. Sie wecken Erinnerungen an die Kindheit.

Die Tapete erzählt 60 Jahre Familiengeschichte

Der groß geblümte Morgenmantel der Mutter hat noch immer diesen Urmuttergeruch an sich, während Vaters kleines gelbes Kopfkissen noch nach seinem Rasierwasser riecht. Während Agnes durch das Haus geht, erzählt die alte Raufasertapete 60 Jahre Familiengeschichte. Denn in diesem Haus wurden die Kinder groß und die Großmutter bis zum Ende gepflegt. Hier wurden viele Feste mit vielen Menschen gefeiert. Agnes macht eine Reise in die Vergangenheit.

Woran sie sich noch ganz genau erinnert, ist Mutters Drang nach Ordnung: Man müsse immer alles „sterbefein“ hinterlassen, wenn man das Haus verlässt. Sei es für einen dreiwöchigen Urlaub oder für den Besuch bei den Eltern übers Wochenende. „Sterbefein“ haben auch stets die Unterwäsche und Strümpfe zu sein. „Man weiß ja nie, was einem passiert.“

Und dann fragt Agnes sich: „Was weiß ich eigentlich über die Ehe meiner Eltern?“ Während sie die junge strahlende Frau auf dem Hochzeitsfoto der Eltern ansieht, überlegt sie, mit welchem Gefühl diese selbst wohl jeden Tag auf das Foto auf ihren Nachttisch geblickt haben könnte.

„Die Dinge meiner Eltern“ holt das Publikum dort ab, wo es steht: mitten im Leben. Wie viele Dinge braucht ein Mensch eigentlich, wie wertvoll sind Erinnerungen, die an Gegenständen kleben? Manchmal ganz leise und merklich in Gedanken versunken, manchmal herzhaft lachend und zustimmend applaudierend verfolgen die Theatergäste das Solo-Stück von und mit Gilla Cremer im Neuen Theater, das so nah an der Realität spielt.