Espelkamp: Werner Momsen garantiert Spaß

Der Vorstand lädt deshalb alle Mitglieder für den 28. Januar zu dem gemütlichen Vormittag ins Bürgerhaus Espelkamp ein. Um mit dem richtigen Schwung in das Jahr 2023 zu starten, haben sich die Landfrauen ein unterhaltsames Programm ausgedacht.

Werner Momsen, der sogenannte Klappmaul-Komiker aus Hamburg, ist nicht etwa ein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern er ist eine Puppe, allerdings eine höchst lebendige, und eine, die ihren Mund überhaupt nicht halten kann. Momsen selbst sagt über sich: „Ich bin gerne Puppe. Fremdbestimmt zwar, aber dennoch viel freier als mein schwarzer Begleiter, der immer hinten drin steckt. Ich kann Dinge tun und sagen, die nur ich so sagen darf.“ Mit diesem kleinen Vorteil der absoluten Narrenfreiheit ist der Spaß vorprogrammiert.

Bekannt aus "Das!" vom NDR

In einer Never-Ending-Story, bei der Momsen meistens zuerst sagt, was er denkt, bevor er es überhaupt zu Ende gedacht hat, redet er über die unsäglichen Widrigkeiten, die das Leben als Puppe, oder auch als Mensch, so mit sich bringt. Dabei ist die Puppe, die meistens mit der typischen Hamburger Lotsenmütze auftritt, bekannt aus Film und Fernsehen. Viele werden ihn aus „DAS!“ vom NDR kennen. Starten wird der Neujahrsempfang am Samstag, den 28. Januar pünktlich um 10.30 Uhr am Vormittag mit einem kleinen Sektempfang. Danach werden die frisch geprüften Hauswirtschafter innen und Meisterinnen geehrt.

Im Anschluss an die Solo-Show von Werner Momsen werden die Landfrauen noch mit einem kleinen Imbiss verwöhnt. Karten sind noch bis zum 21. Januar bei den Kreiskassenführerinnen Marianne Berger (Telefon 05742/62 30) und Claudia Weber (0571/446 89) erhältlich. Der Eintritt kostet 18 Euro. Weitere Infos gibt es unter https://www.wllv.de/kreisverband/minden-luebbecke