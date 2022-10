Espelkamp: zwei Verletzte nach Unfall

Auf der Kreuzung Alsweder Landstraße und Fabbenstedter Straße in Espelkamp-Fabbenstedt sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer verletzten sich, einer von ihnen schwer.

Diese beiden Autos sind an der Kreuzung Alweder Landstraße / Fabbenstedter Straße in Espelkamp zusammengestoßen. Die Fahrer waren nach der Kollision verletzt, die Fahrzeuge stark beschädigt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Petershäger um 11 Uhr mit seinem VW auf der Alsweder Landstraße. An der Kreuzung mit der Fabbenstedter Straße hielt er zunächst an, um dann in Richtung Fiestel abzubiegen.