Espelkamper CDU bekräftigt ihr "Ja"

Im Vorfeld der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Espelkamp am Mittwoch, 14. Dezember, bekräftigt die CDU-Fraktion ihr „Ja“ zum Bau eines neuen Radwegs an der General-Bishop-Straße.

General-Bishop-Straße in Espelkamp General-Bishop-Straße in Espelkamp

„Seit Jahren diskutieren wir in unzähligen Gremien die unbefriedigende Situation für Radfahrer an der General-Bishop-Straße. Die hohen Beschädigungen am bestehenden Radweg erkennt jeder auf den ersten Blick. Wo wir nun so kurz vor einer Lösung stehen, wollen wir jetzt auch ans Ziel kommen. Es geht darum, Espelkamp fahrradfreundlicher zu machen und die Menschen so zum vermehrten Umstieg aufs Rad zu animieren“, erklärt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende und Mobilitätssprecher Jaroslaw Grackiewicz.