Espelkamper Jürgen Harder ist Dadfluencer

Wer Jürgen Harder auf der Straße begegnet, der glaubt wohl kaum daran, eine echte „Internet-Persönlichkeit“ vor sich zu haben: Der 42-jährige Espelkamper ist auf den Plattformen Instagram und TikTok zu einer echten Größe avanciert – „Influencer“ möchte er sich trotzdem nicht nennen. „Dadfluencer – das passt besser“, meint der Espelkamper, der als Abteilungsleiter in der IT arbeitet. Denn das Vaterdasein ist es auch, das die Basis für seine Inhalte in den sozialen Medien bildet.

Kurze Videos auf seinen Kanälen

Auf seinen Kanälen lädt er kurze Videos hoch, in denen er alltägliche Situationen – hauptsächlich Erlebnisse von und mit seinen pubertierenden Kindern – humorvoll nachspielt. „Sie liefern mir da genügend Material“, sagt er und lacht. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei Töchter (16, 5) und einen Sohn (13). Doch auf Anfang: Die Karriere in den sozialen Medien startete vor rund zwei Jahren, im Corona-Lockdown. Harder, der sich als musikalisch veranlagt bezeichnet, nimmt aus einer Laune heraus ein Musikvideo auf – und macht aus dem Song „I’m so tired of Love Songs“ von Lauv kurzerhand „I’m so tired of Lockdown“. Das Video landet auf seinem Youtube-Kanal. „Das war alles nur Spaß, ich wollte damit nie groß etwas erreichen.“

Auf Anregen eines Bekannten lud er eine kurze Sequenz aus dem Video auch auf TikTok hoch. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Sequenz bereits über 50 Likes, quasi „über den Mittagsschlaf“, berichtet Harder. Das weckte den Ehrgeiz, und er begann, sich mit der App auseinanderzusetzen. „Ich habe immer mal wieder ein kleines Video hochgeladen, und parallel auch auf Instagram.“

„ Damit kam ein richtiger Schub. “ Jürgen Harder

Ende 2021 sei er dann auf ein Video gestoßen, dass das Eltern-Dasein humoristisch auf die Schippe genommen habe. „Da dachte ich – das kann ich auch“, sagt er. Also nahm er ein Video auf, das eine alltägliche Situation aus dem Leben seines Sohnes widerspiegelt. „Damit kam ein richtiger Schub, täglich kamen fast 1000 Follower hinzu.“ Besonders die Vater-Sohn-Videos sind es, die noch heute bei der Nutzerschaft gut ankommen: Seien es Nörgeleien bei Aufträgen im Haushalt, seien es skurrile Whatsapp-Nachrichten aus der ersten Etage oder seien es die auf den Cent genau 7,32 Euro, die für den Schulwandertag fällig werden – etwas, was dem Sohnemann natürlich am Montagmorgen kurz vor Abfahrt einfällt. Zwangsläufig kommt Harder auch mit der Jugendsprache in Kontakt: „cringe“, „nice“ und „ehren-los“ gehen in Fleisch und Blut über, auch wenn er die Rolle im Berufsleben natürlich ablegt. „Ab und zu rutscht mir trotzdem mal ein ,nice’ raus“, gibt er zu.

Eine "Nische" in den sozialen Medien

Mit diesem Inhalt hat Harder seine „Nische“ in den sozialen Medien gefunden. „Das war anfangs schon sehr surreal.“ Die Nutzer kommentieren, liken und schreiben Nachrichten, fordern mehr Videos und schicken eigene Ideen. „Da stellt sich einem manchmal schon die Frage – willst du das überhaupt?“, lacht er. Schließlich vergisst das Internet nicht – und die kleinen Witzvideos gehen zum Teil natürlich auch auf Kosten der Kinder. Aber – und das ist Jürgen Harder besonders wichtig – zu sehen sind sie nicht.

Er spielt alle Rollen selbst: Kennzeichen als Papa ist die Brille („Ich trage eigentlich gar keine“), für den Sohn ist es das Käppi, als „Ehefrau“ muss die Perücke her. „Man muss erfinderisch sein“, sagt er und ergänzt: „Ich bin übrigens nicht alleinerziehend, auch wenn bei vielen der Eindruck entstehen mag. Meine Frau möchte einfach nicht im Internet zu sehen sein.“ Schließlich bieten die sozialen Netzwerke auch eine Angriffsfläche für Hass und Hetze. In der Schule würden die Kinder auch auf die Online-Aktivität des Papas angesprochen, aber nicht gemobbt. „Da wäre eine klare Grenze überschritten. Aber meine Kinder folgen mir auch selbst mit ihren eigenen Kanälen – da heißt es dann: Papa, dein Video wurde mir wieder angezeigt. Hab aber weitergescrollt“, lacht der Familienvater.

Ein Screenshot von Jürgen Harder auf Instagram. Foto: Finn-Luca Zell

Videos dreht der Espelkamper meistens spontan, manchmal aber auch geplant. Gefilmt wird mit dem Smartphone, das erleichtert die Videobearbeitung und das Hochladen. Wobei auch das im Laufe der Zeit professioneller geworden ist: Mittlerweile besteht das Equipment aus Stativ und Ringlicht. „Natürlich fragt man sich immer, was man besser machen kann. Ich drehe auch mehrere ,Takes’ und schaue, welches am besten passt. Es ist eine etwas andere Freizeitbeschäftigung“, meint Harder, der natürlich weiterhin in Vollzeit beschäftigt ist. Mittlerweile bekommt er auch Kooperations- und Werbeanfragen, von denen er aber den größten Teil ablehnt. „Ich muss das ja nicht machen, meine Familie ist nicht darauf angewiesen. Und wenn ich etwas bewerbe, dann muss es Bezug zu meinen Inhalten haben.“

Ein ganzes Fußballstadtion voll

Auf Instagram folgen ihm (Stand 22. Mai) 30.800 Menschen, auf TikTok sind es sogar rund 67.000. „Man ist sich dieser Menge gar nicht bewusst, das ist ja schließlich ein ganzes Fußballstadion voller Menschen.“ Viele Menschen, viele Meinungen. Hasskommentare werden natürlich nicht geduldet. „Anfangs habe ich noch versucht, jedem zu antworten. Das geht jetzt nicht mehr.“ Die meisten seiner Follower seien übrigens Frauen, wie die Statistik verrät: 88,5 Prozent, um genau zu sein. „Trotz Dadfluencer ist es also eher Mutti-Content“, schließt „juckiha“ mit dem verschmitzten Lächeln, das man aus seinen Videos kennt.