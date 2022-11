Fahrradweg zwischen Frotheim und Hille kommt

Jetzt ist es endlich so weit. Ab kommenden Montag, 21. November, lässt die Straßen.NRW Regionalniederlassung OWL auf der Südseite der L766, Frotheimer Straße einen etwa 1,3 Kilometer langen Radweg bauen.

Baustart soll am kommenden Montag sein - Kosten: 760.000 Euro

Lückenschluss des Radweges auf der L 766 zwischen Frotheim und Hille. An dieser Stelle wird der neue Radweg ansetzen.

„Er beginnt an der Einmündung Fiefhüser Weg und endet an der Brücke Moorbach, mit Anschluss an den vorhandenen Radweg nach Frotheim“, sagte Sven Johanning, Pressesprecher von Straßen.NRW.