Falsches Spiel mit der Ehe

Die Spende eines lebenswichtigen Organs wird in dem Theaterstück "Die Niere" zum Zünglein an der Waage. Am Ende stehen die Protagonisten im Neuen Theater Espelkamp vor einem Scherbenhaufen.

Natürlich hat man – in der Regel – zwei funktionierende Nieren und man weiß heute auch, dass man mit nur einer gesunden Niere durchaus gut leben kann. Doch wenn es im wahrsten Sinne des Wortes „ans Eingemachte“ geht, dann sei ein kurzer Moment des Innehaltens erlaubt. Also nach einem spontanen „Ja“ zu einer Lebensspende natürlich, denn diese erste emotionale Antwort ist ganz selbstverständlich, wenn man sein Gegenüber liebt, und danach gefragt wird, ob man bereit wäre, eine seiner Niere zu spenden. Oder etwa nicht?

Verbaler Schlagabtausch

Diesen kurzen Moment des Innehaltens präsentierten vier sympathische Schauspieler am Samstagabend auf der Theaterbühne in Espelkamp. Mit spritzigen Dialogen, eindeutig zweideutigen Anspielungen und einem verbalen Schlagabtausch aus Komik und auch ernsten Tönen machten sie „Die Niere“ zum Thema des Abends – auch über die Spieldauer hinaus. Kathrin (Katja Weitzenböck) reagiert gleich zu Beginn des Spiels doch recht gelassen auf ihre Diagnose „Niereninsuffizienz“. Es ahnt zu diesem Zeitpunkt wohl noch niemand, welchen Lauf das Stück nehmen wird. Kathrin und ihr Ehemann Arnold (Dominic Raacke) wollen am Abend nach der Vorsorgeuntersuchung gemeinsam mit den Freunden Diana (Laina Schwarz) und Götz (Ralf Komorr) auf Arnolds beruflichen Erfolg anstoßen. Der Architekt freut sich auf ein gewonnenes Projekt und den Bau „seines“ Diamond Towers. Kurz bevor die Freunde eintreffen, offenbart Kathrin ihrem Mann, dass sie eine neue Niere benötigt. Klärt ihn auf, dass man bis zu sechs Jahre auf eine solche zu warten habe, wenn sich niemand findet, der bereit ist, eine seiner Nieren zu spenden, was fast ohne nennenswertes Risiko möglich sei, wenn nur die Blutgruppen übereinstimmen – wie in ihrem Fall. Arnold fühlt sich unter Druck gesetzt und kann sich zu keiner spontanen Zusage durchringen.

"Die Niere" mit Katja Weitzenböck, Laina Schwarz, Ralf Komorr und Dominic Raacke. Foto: Wiebke Henke

Als die Freunde Diana und Götz mit ins Boot kommen, wird es nicht weniger spannend. Diana als Apothekerin weist auf die möglichen Komplikationen und Langzeitfolgen von Operationen hin und gibt deutlich zu verstehen, dass sie auch nicht wisse, ob sie zu einem solchen Schritt bereit wäre. Götz hingegen ist ganz spontan bereit, zu helfen, was wiederum seiner Ehefrau Diana ein Dorn im Auge ist. Jedenfalls bis zu dem Moment, als ihre Liebelei mit Arnolds Geschäftspartner aufzufliegen droht. Eine Wendung um 180 Grad nimmt dann schließlich das gesamte Stück. Denn als Kathrins Handy klingelt verrät sie Arnold, dass der Arzt sich gemeldet habe, die Ergebnisse seien im Labor vertauscht worden. Arnold benötigt die Nierenspende, nicht sie. Weitere Turbulenzen, Diskussionen um Liebe, Freundschaft und Hilfe in der Not rollen über die Bühne.

Vorwürfe

Vorwürfe der befreundeten Paare lassen schließlich doch das Tête-à-tête zwischen Diana und Geschäftspartner Tom in Barcelona auffliegen was diese dazu bewegt, auch Arnolds außereheliche Liebschaften zu beleuchten. Diese sind für Kathrin allerdings nichts Neues. Schon seit längerem hat sie einen Detektiv beauftragt, ihren Mann zu beobachten. Doch dass Kathrin die Geschichte der erkrankten Niere erfunden hat, um zu sehen, ob Arnold sie noch bedingungslos liebt, schockt alle Beteiligten – auch das Publikum. „Ja, ich habe es mir nur ausgedacht“, gesteht sie und habe endgültig den Entschluss gefasst, sich zu trennen. Und während sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht, fällt der Vorhang zum Stück, das alles in allem nicht zu Ernst daherkommt, sondern als Komödie eine gute Balance zwischen dem ernsten Thema Organspende und heiterem Beziehungsklamauk findet.

Eine Frage bleibt

Nur eines bleibt auch nach dem Stück, nämlich die Frage, wie würde ich eigentlich reagieren? Oder auch: Würde mein Partner mir eine Niere spenden, wenn es darauf ankommt? Wer sich am Ende allerdings fragt, wie Frauen auf eine solch absurde Idee kommen, sich so etwas auszudenken, dem sei augenzwinkernd gesagt, dass dieses Stück aus der Feder eines Mannes stammt: dem Autor Stefan Vogel.