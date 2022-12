FEBG-Engagement ausgezeichnet

Festlich umrahmt vom „Dankeschönkonzert“ des Lübbecker Sinfonieorchesters, wurden im Neuen Theater die Gewinner des diesjährigen Espelkamper Heimatpreises vorgestellt und geehrt. Mit sichtlicher Freude überreichte Bürgermeister Dr. Henning Vieker die Urkunden an die Delegationen der ausgezeichneten Projekte.

Mit dem ersten Preis wurde die Ukraine-Hilfe der Freien Evangelische Bibelgemeinde Espelkamp bedacht. Julia Wiens, Gerd Riegel und Rudi Unrau nahmen, stellvertretend für 110 Familien aus dem gesamten Stadtgebiet, die Ehrung in Empfang. Sie alle haben Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in ihren Häusern beherbergt und leisten auch jetzt noch durch Fahrdienste, Sprachkurse, Kleiderspenden, Übersetzungshilfen bis hin zur seelsorgerischen Betreuung, aktive Hilfe. Es gehe um einen ganz besonderen Heimataspekt, betonte Henning Vieker in seiner kurzen Laudatio nach der festlichen Ouvertüre durch das Orchester.