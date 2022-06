1000 Söderblomer singen Friedenslied

Flashmob am Espelkamper Gymnasium – alle Klassen stimmen mit ukrainischen Mitschülern ein

Espelkamp

Diesen letzten Schultag vor den Ferien werden bestimmt viele Söderblomer nicht so schnell vergessen. Insbesondere die 40 Mitschülerinnen und -schüler aus der Ukraine, die seit diesem Jahr am Espelkamper Gymnasium lernen. Denn an diesem Tag haben alle gut 1000 Schüler gemeinsam ein ukrainisches Friedenslied angestimmt.

Von Arndt Hoppe