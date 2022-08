Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Feuerwehreinsatz in der Espelkamper Ludwig-Steil-Straße

Espelkamp

Zahlreiche Sirenen sind am Donnerstagvormittag in der Espelkamper Innenstadt zu hören gewesen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Denn das Mobiliar einer Wohnung in der Ludwig-Steil-Straße hatte Feuer gefangen. Dabei wurde auch eine Frau verletzt.

Von Felix Quebbemann