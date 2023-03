Frau aus Espelkamp vor dem Ertrinken gerettet

Eine 81-jährige Frau aus Espelkamp musste am Montagnachmittag (27. Februar) in Cuxhaven-Döse aus dem Watt gerettet werden. Sie war stecken geblieben, konnte sich aus ihrer Lage nicht mehr befreien und schrie lautstark um Hilfe.

Vorfall im Watt in Cuxhaven-Döse

Eine 81-jährige Frau aus Espelkamp ist in Cuxhaven im Watt steckengeblieben. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Strandhauses in Döse. Helfer warfen der 81-Jährigen ein Seil zu.

Sie war bereits nach vorne gefallen, lag bäuchlings auf dem Wattboden und konnte nur noch ihren Kopf hochhalten. Das Wasser war bereits stark auflaufend.

Ein 66-jähriger Cuxhavener, welcher unter anderem als Wattführer arbeitet, eilte zur Frau, konnte diese aufgrund des Untergrundes jedoch nicht komplett erreichen. Die ersten eintreffenden Beamten der Polizei griffen sich ein Abschleppseil aus dem Funkstreifenwagen und gingen ebenfalls ins Watt. Zusammen mit dem Cuxhavener konnte der Frau das Seil zugeworfen werden. Das Wasser hatte hierbei bereits ihre Füße erreicht.

Frau wird im Rettungswagen behandelt

Gemeinsam gelang es, die Frau ein Stück aus dem Wattboden zu befreien und in Richtung des Strandes zu ziehen. Schließlich konnte die Frau durch Kräfte der Feuerwehr vollständig befreit und gerettet werden. Sie wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, musste aber nicht mehr in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ersthelfer und die Polizeibeamten konnten selbstständig zurück zum Strand.

Ohne das engagierte Eingreifen, vor allem durch den Cuxhavener Ersthelfer, wäre die Frau möglicherweise ertrunken.