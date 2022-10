Freude über Gerätehaus ist groß

Die Freude war groß: Die Löschgruppe Fabbenstedt hat am Samstag in Gegenwart von Gästen und offiziellen Gratulanten ihre neues Gerätehaus übernommen.

Zu Gast waren neben den Kameraden der eigenen Wehr auch Feuerwehrleute aus den Nachbarwehren, Bürger, der Kreisbrandmeister Michael Schäfer, Ortsvorsteher August-Wilhelm Schmale und Bürgermeister Henning Vieker.

Außerdem waren Mitglieder von Rat und Verwaltung der Stadt Espelkamp und bei dem Bau beteiligten Firmen vor Ort. Am Samstagnachmittag begann der Tag mit Kaffee und Kuchen, einer Fahrzeugausstellung, einer Hüpfburg und Wasserspielen für die jüngsten Besucher. Zudem wurde die nützliche Arbeit mit der Feuerwehrdrohne vorgestellt. Den Kindern und Erwachsenen wurde somit ein volles und erfolgreiches Programm geboten.

Wehrführer Michael Dresing (links) übergibt den symbolischen Schlüssel an Gruppenführer Timo Ramsberg Foto: Feuerwehr Espelkamp

Am Abend begann der offizielle Festakt zunächst mit einer Rede des Bürgermeisters Henning Vieker. Er nannte die Veranstaltung ein „Erntedankfest der besonderen Art“: „Denn die Löschgruppe Fabbenstedt feiert ein Freudenfest.“ Das Stadtoberhaupt freut sich darüber. der Feuerwehr ein „Picobello- Gerätehaus“ übergeben zu können. Henning Vieker überreichte den symbolischen Schlüssel für das Gebäude. Dieser passe sowohl ins alte Feuerwehrgerätehaus als auch in das neue, scherzte der Bürgermeister, als er den symbolischen Schlüssel an Wehrleiter Michael Dresing weitergab.

Marc Flömer mit seiner Tochter Anna bei den Wasserspielen. Foto: Feuerwehr Espelkamp

Dresing konstatierte, dass die Löschgruppe sich von ursprünglich 135 Quadratmeter Fläche für Fahrzeughalle und Sozialtrakt auf nunmehr insgesamt 400 Quadratmeter vergrößert habe. Nach insgesamt 20 Jahren habe die Löschgruppe im Jahr 2020 unter den geltenden Coronabedingungen in zwei getrennten Gruppen in das neue Feuerwehrgerätehaus umziehen können. Um so mehr freute sich Michael Dresing auch darüber, dass das Gerätehaus nun mit einer Feierstunde eingeweiht werden könne. Im Anschluss an seine Rede übergab der Wehrleiter den Schlüssel an den Gruppenführer Timo Ramsberg.

Auch dieser blickte noch einmal auf die Planungsphase zurück. Sie habe etwas Zeit in Anspruch genommen, allerdings konnte das Projekt durch die Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe und der Mitglieder der Stadtfeuerwehr erfolgreich umgesetzt werden. „Es sei schön, dass das Gerätehaus nun eingeweiht werden kann“, freute sich Ramsberg. Er bedankte sich bei allen Unterstützern, die unter anderem mit Dienstleistungsspenden ihren Teil an dem Vorhaben beigetragen hätten.

Im Anschluss übernahm Ortsvorsteher August-Wilhelm Schmale das Wort und drückte ebenfalls seine Freude über das neue Gerätehaus aus. Er sei froh, „dass die Löschgruppe Fabbenstedt ein schönes Zuhause bekommen hat und immer für die Bevölkerung im Einsatz ist“. Schmale zitierte einen Spruch, der zuvor als Werbung für diesen Tag diente: „Heute noch fürs Dorf, am Samstag feiern wir!“ Der Ortsvorsteher übergab in Vertretung der Dorfgemeinschaft Fabbenstedt und gemeinsam mit den Löschgruppen Vehlage und Gestringen ein Sachgeschenk an die Löschgruppe – in Form von Stehtischen. Anschließend wurden noch weitere Geschenke übergeben und die abendliche Party mit DJ Matthias konnte starten.