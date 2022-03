Friedensgebet am Kreuz auf dem Grünanger

Erneut hat es ein Gebet für den „Frieden in der Ukraine“ in Espelkamp gegeben. Organisiert wurde das Gebet von drei Espelkamper Kirchengemeinden. Am Donnerstagabend trafen sich etwa 100 Gläubige am Kreuz auf dem Grünanger. Das Gebet wurde im Wechsel von zwei Geistlichen gehalten.

Die Teilnehmer lauschten den Worten und sangen gemeinsam ein Lied. „Mit unseren Gedanken sind wir bei den Menschen in der Ukraine, die sterben, weil sie sich wehren.“ Diese Worte machten alle Beteiligten betroffen. „Auch beten wir für die russischen Soldaten und beten um Frieden“.

Krieg und Gewalt brächten nur Schmerz und Opfer, die den Menschen von den Mächtigen zugefügt werden. „Wir bitten Gott um ein Ende des Krieges“, hieß es.