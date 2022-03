Frühsportler mit Taktgefühl

Frühsport wird ja gemeinhin verbunden mit Laufen im Freien oder mit einer Runde Radeln. In Espelkamp aber ist das anders – ganz anders sogar. Dort trifft man sich zum „Frühsport“ im Neuen Theater. Mit dabei sind unter anderem Musiker, die dafür sorgen, dass der richtige Takt zum erhöhten Puls getroffen wird. Dabei ist völlig unerheblich, ob der Pulsschlag 130 oder 200 beträgt. Die „musikalischen Flitzefinger“ halten jedes Tempo durch.

Junges Publikum

Die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) hat auf Einladung des Volksbildungswerkes wieder einen Stopp in Espelkamp eingelegt. Und bei dem jungen Publikum war klar: Es steht das Konzert für Kinder auf dem Programm. 614 Viertklässler aus dem gesamten Mühlenkreis haben sich in zwei Aufführungen am Donnerstagvormittag im Neuen Theater eingefunden. Was folgte war ein klassisches Konzert, das wohl nur die wenigsten bislang in dieser Form mitgemacht haben. Getreu dem Motto des Rainhard-Fendrich-Songs „Es lebe der Sport“ hat Moderator Johannes Hofmann dafür gesorgt, dass die Jungen und Mädchen nicht einfach in den Sesseln Platz nehmen durften. Die Sitzgelegenheit waren eigentlich nur zum Ausruhen da. „Bewegung, Bewegung, Bewegung“ hieß es nämlich nicht nur für die Mitglieder der NWD – sondern auch fürs Publikum. Dabei stand natürlich der Lerneffekt sowie das Heranführen an die klassische Musik im Zentrum des Vormittags.

"Teamwettbewerb der Instrumente"

Mit einem „Teamwettbewerb der Instrumente“ erläuterte Hofmann den Kindern, wer bei Mozarts 39. Sinfonie – letzter Satz – den Takt angibt und „vorneweg“ läuft. Aber letztlich, so Hofmann, müsse das Orchester im Team das Stück ins Ziel bringen – was am Ende natürlich gelang. Hofmann übernahm – während das Orchester spielte – die Moderation im Stile eines Sportreporters. „Langsam geht es durch die Schlusskurve der ersten Runde.“ Dann aber wird es hektisch: Es kommt zum Sturz! Nein, nein – keine Sorge. Es ist kein Musiker von der Bühne gefallen; auch hat sich kein Schüler verletzt. Aber ein plötzlicher Stopp im Mozart-Stück ließ alle Instrumente verstummen, dabei waren sie gerade so flott unterwegs. Die Violinen hatten beim Lauf in Richtung Ziel schon die Führung übernommen – moderierte Hofmann aufgeregt den Verlauf. Ziel des Vormittags war es, den Kindern auf spielerische – oder in diesem Fall sportliche – Art zu vermitteln, welche Aufgabe die jeweiligen Instrumente im Orchester übernehmen. Dabei flitzte das Team der ersten Violinen los wie „nichts Gutes“, gefolgt von den zweiten Violinen. Die heißen übrigens nicht so, weil sie nur die „zweite Geige“ spielen sondern, weil „sie eine zweite Stimme vortragen“, erläuterte Hofmann. Eine Diskussion zwischen Fagott und Flöten zog dann die Aufmerksamkeit des Moderators auf sich. Und die Klarinette hielt sich nach dem Sturz schmerzverzerrt das Knie – lief aber weiter. Am Ende durften die Schüler mit der Stärke ihres Applauses darüber entscheiden, wer den Mozart-Wettbewerb gewonnen hatte. Dies waren die Holzbläser. Von Hofmann erhielten sie dafür einen Preis – „eine sportliche Schokolade“. Jedoch machte dieser Preis bei der Übergabe kurz Pause bei den Bratschen, was Hofmann dazu bewegte, den Bratschen ein bisschen „Beine zu machen“: „Das ist die Schlaffraktion. Nicht stehen bleiben“, motivierte er zur Weitergabe des Preises.

Sportliche Herausforderung

Mit einem Leroy-Anderson-Stück wurden die Schüler zudem in Bewegung gebracht, mit dem Gimenez-Werk „Die Hochzeit des Luis Alonso“ wurden sie begrüßt. Und die NWD-Musiker, die allesamt die festliche Orchesterkleidung gegen ein sportliches Outfit getauscht hatten, durften sich über jede Menge Applaus der Schüler freuen. Die lernten ganz nebenbei ein wenig Musik-Geschichte. Denn den Ausführungen Hofmanns, dass Mozart 600 Stücke komponiert hat, „obwohl er nur 35 Jahre alt wurde“, folgte ein verblüffter Ausruf aus dem Publikum. „Was?“

Es war eine sportliche Herausforderung, den Schülern den Zauber der klassischen Musik zu vermitteln. Aber am Ende sprinteten alle mit einem Lachen im Gesicht ins Ziel. Und so manch ein Viertklässler wird sich nun die Frage stellen, ob er sich nicht mal mit einem klassischen Instrument etwas intensiver beschäftigen möchte. Das musikalische Siegertreppchen würde damit ein ganzes Stückchen näher rücken.