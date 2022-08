Gauselmann begrüßt 58 Berufsanfänger in Espelkamp

Bei der Begrüßungsveranstaltung auf Schloss Benkhausen wurden die Berufsanfänger offiziell willkommen geheißen. Die Gauselmann-Gruppe legt nach eigenem Bekunden viel Wert auf die Nachwuchsförderung und beschäftigt insgesamt etwa 200 Auszubildende und dual Studierende in 19 Berufen.

Persönliche Begrüßung

„Gerade in Zeiten, die von enormen Herausforderungen geprägt sind, ist es ganz wichtig, junge Menschen beim Einstieg in das Berufsleben bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Armin Gauselmann, stellvertretender Vorstandssprecher der Gauselmann-Gruppe. „Weil die Azubis von heute unsere Fach- und Führungskräfte von morgen sind, tun wir alles dafür, damit sich die Jugendlichen bei uns wohlfühlen, viel lernen und sich einbringen können.“ Um den besonderen Stellenwert der Berufsanfänger zur verdeutlichen, ließ es sich Armin Gauselmann nicht nehmen, die Neuen persönlich zu begrüßen.

Die Gauselmann-Gruppe bildet immer bedarfsorientiert aus – sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblich-technischen Bereich. „Wir haben eine hohe Übernahmequote und bieten den Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln“, erläutert Tassia Giannopoulos, Leiterin Zentralbereich Personal der Gauselmann-Gruppe.

Mehr als 1150 Bewerbungen

Aktuell liegt die Übernahmequote an den Hauptstandorten in Espelkamp und Lübbecke bei etwa 80 Prozent. Bei der Gauselmann-Gruppe sollen die Auszubildenden einerseits die Sicherheit eines tief in der Region verwurzelten Familienunternehmens und andererseits die Chancen einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe erleben. Diese Attraktivität spiegelt sich auch in den Bewerberzahlen wider: Mehr als 1150 Bewerbungen waren für die Ausbildungsplätze eingegangen.

Auch Ausbildungsleiter Konrad Ostermeier begrüßte die neuen Spielemacher auf Schloss Benkhausen und machte den Anwesenden zunächst einmal Mut: „Sie können stolz auf sich sein, da Sie es geschafft haben, sich unter so vielen Bewerbern durchzusetzen.“ Der Veranstaltung war ein rund einjähriger Recruiting-Prozess mit einem mehrstufigen Auswahlverfahren vorausgegangen. Die Bewerber hatten sowohl einen Online-Test als auch ein Assessment-Center erfolgreich absolviert, ehe sie zum finalen Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. „Sie haben sich in jeder Situation hervorragend präsentiert. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie ihren Weg in der Gauselmann-Gruppe gehen werden“, sagte Konrad Ostermeier.

Einführung über drei Tage

In einem dreitägigen Einführungsprogramms werden die Auszubildenden nun schrittweise an die Gauselmann-Gruppe herangeführt. Neben der Begrüßungsveranstaltung am Schloss stehen auch ein Besuch des Automatenmuseums sowie die Besichtigung des Produktionswerks in Lübbecke auf der Tagesordnung. Damit der Team-Gedanke nicht zu kurz kommt, können die Berufsanfänger beim abendlichen Grillen bereits erste Kontakte knüpfen.

Folgende Ausbildungsplätze wurden zum Stichtag 1. August 2022 erfolgreich besetzt: