Das Land Nordrhein-Westfalen hat die landeseigene Casino-Gesellschaft Westspiel für 141,8 Millionen Euro an den Glücksspielkonzern Gauselmann verkauft.

Unternehmensgruppe in Espelkamp zahlt 148 Millionen Euro

Spielcasino in Bad Oeynhausen.

Der Kaufpreis wurde am Donnerstag dem Landtag mitgeteilt. Am 1. September sei der Vertrag unterzeichnet worden, so Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU). Die Kartellbehörden hätten zuvor zugestimmt.