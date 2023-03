Espelkamp: Geldautomat an der Breslauer Straße gesprengt

Die Selbstbedienungsfiliale der Deutschen Bank in Espelkamp ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (8. März) das Ziel von Geldautomatensprengern gewesen.

Nach Angaben der Polizei haben die Täter um kurz vor 5.30 Uhr zugeschlagen. Aufgrund der andauernden Spurensicherung liegen den Ermittlern noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, ob die Täter an Beute gelangt sind. Durch die Explosion wurde der gesamte Geschäftsstellenraum erheblich beschädigt. Durch den Druck wurde die gesamte Frontscheibe auf den Gehweg geschleudert. Das Mobiliar samt Geldautomat und Kontoauszugsdrucker ist komplett zerstört. Die Polizei sperrte die betroffene Seite der Breslauer Straße umgehend für den Verkehr ab. Fußgängerund Radfahrer konnten auf dem Anger den Tatort passieren.

Täter flüchten mit Auto

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei suchten mutmaßlich zwei Täter um 5.23 Uhr die in einem Wohn- und Geschäftshaus ansässige Filiale in einer Ladenzeile der Breslauer Straße auf. Hier verschafften sie sich zunächst Zugang zum Selbstbedienungsraum. Anschließend brachten sie den Geldautomaten zur Explosion. Durch die Druckwelle der Detonation wurde der gesamte Gebäudeteil der Geschäftsstelle stark beschädigt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter durch einen zufällig anwesenden Zeugen und die sich nähernden Einsatzkräfte davon abgehalten wurden, ihre Tat zu vollenden. Sie liefen zu einem in der Nähe abgestellten Fluchtfahrzeug. Dort kam es zu einem kurzen Sichtkontakt zwischen der Polizei und den Tätern. Als die Unbekannten den Fluchtwagen in Bewegung setzten, streifen sie den eintreffenden Streifenwagen. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten die Räuber in Richtung Isenstedter Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, die sich auf die angrenzenden Polizeibehörden erstreckte, verliert sich ihre Spur.

Dunkler Audi gesucht

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich ersten Informationen nach um einen dunklen Audi. Dieser dürfte aufgrund des Kontakts mit dem Streifenwagen auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen. Wer zur Tatzeit sowie zuvor im Bereich der Breslauer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die hiesigen Ermittler zu wenden.

Einsatz der Feuerwehr

Die Explosion führte auch zu einem Einsatz der Espelkamper Feuerwehr. Die 20 Einsatzkräfte seien mit vier Fahrzeugen vor Ort gewesen, berichtet Michèle Hohmeier vom Presseteam der Feuerwehr Espelkamp auf Anfrage dieser Zeitung. „Es gab einen kleinen Brand, der aber relativ schnell gelöscht werden konnte“, sagt sie weiter. Die Wohnung über der Bank sei ebenfalls kontrolliert worden, dort sei aber zum Zeitpunkt der Sprengung niemand gewesen.

Der Geldautomat und der gesamte Geschäftraum sind komplett zerstört. Foto: Arndt Hoppe

Schon 2018 Sprengung im selben SB-Center

Es ist nicht das erste Mal, dass Unbekannte versucht haben, mit einer Sprengung des Automaten in genau diesem SB-Center der Deutschen Bank an der Bresaleuer Straße an Geld zu kommen. Im März 2018 hatten die Täter dafür Gasflaschen benutzt. Geld erbeuteten sie damals nicht, weil es ihnen nicht gelang, die Geldkassette aus dem Automaten zu entfernen. Nachbarn hatten bei dem Versuch 2018 gegen 4 Uhr morgens eine laute Explosion gehört und die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Zwei Anwohner versuchten seinerzeit, das Feuer, das durch die Detonation entfacht worden war, zu löschen. Ein 28-jähriger Mann erlitt seinerzeit Verbrennungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat den Tatort nach ihrem Eintraffen umgehend für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt. Foto: Arndt Hoppe

Bank will Kunden schnell informieren

Ein Sprecher der Deutschen Bank erklärte auf Anfrage, dass das Geldinstitut im engen Kontakt mit den Sicherheitsbehörden stehe. „Unser Ziel ist, so schnell wie möglich zu entscheiden wie es an diesem Standort weitergeht“, erklärte er. Dies werde ergebnisoffen geprüft und die Kunden schnellstmöglich informiert. Auf jeden Fall hätten Bankkunden inzwischen zahlreiche alternative Möglichkeiten kostenlos Bargeld abzuheben. So gehöre die Deutsche Bank zum Verbund der Cash-Group. Darüber hinaus sei das Abheben oft auch bei Tankstellen oder Drogerien möglich. Weitere Filialen der Deutschen Bank im Kreis sind in Minden und Bad Oeynhausen.

