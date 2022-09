Gemeindezentrum Gestringen wird aufgegeben

Nun ist es offiziell: Das Gemeindehaus Gestringen wird aufgegeben. Das verkündete das Presbyterium der Kirchengemeinde Alswede-Gestringen am Freitagabend im Rahmen der Gemeindeversammlung.

Versammlung der Kirchengemeinde Alswede sieht keine Möglichkeit, das Gebäude in Espelkamp zu halten

Ein Schock für so manchen, obwohl dieser Schritt mit Ankündigung war. Denn die Sorge und Not um den Erhalt ist alles andere als neu. Dennoch hatte so mancher wohl bis zuletzt Hoffnung, dieser Schritt könne umgangen werden, auch wenn der Beschluss des Presbyteriums bereits im Juni gefasst wurde.