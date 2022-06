Generationswechsel an der Spitze

Generationswechsel bei der CDU Espelkamp: Detlef Beckschewe hat nach 19 Jahren an der Stadtverbandsspitze nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden kandidiert. Zu seinem Nachfolger wählten die Espelkamper Christdemokraten Florian Hemann aus Fabbenstedt.

Erfolgreiche Arbeit

Der 26-Jährige lobte die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers: „Dass wir seit Jahrzehnten den Bürgermeister stellen und mit absoluter Mehrheit regieren, ist auch dein Verdienst“, sagte Florian Hemann in Richtung von Detlef Beckschewe. Auch der Kreisvorsitzende der CDU im Mühlenkreis und Bundestagsabgeordnete Dr. Oliver Vogt fand dankende Worte: „Du hast dazu beigetragen, die CDU Espelkamp als ein breites, aber geeintes Team aufzustellen.“ Detlef Beckschewe wollte das Amt nach dieser langen Zeit in jüngere Hände geben und wird als Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion aber weiter politisch aktiv bleiben. In seinem Rechenschaftsbericht blickte der 60-Jährige zurück auf seine Zeit an der Spitze der CDU und ganz besonders auf die vergangene Kommunalwahl 2020, die die Christdemokraten mit 49,9 Prozent der Stimmen gewonnen hatten. „Dieses große Vertrauen ist nicht selbstverständlich, das muss täglich erarbeitet werden“, sagte der neue Vorsitzende Florian Hemann dazu in seiner Bewerbungsrede. „Wenn Worte und Taten zusammenpassen und wir das machen, was wir versprechen, dann entsteht daraus Vertrauen“, unterstrich der 26-Jährige, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im NRW-Landtag arbeitet. Er sieht eine wesentliche Aufgabe darin, auch zwischen den Wahlen den Dialog mit den Menschen zu suchen und darüber zu informieren, „was wir mit dem Vertrauen machen und was wir leisten.“ Ihm komme es auf eine breite personelle Mischung an, wie sie auch von der CDU-Ratsfraktion repräsentiert werde.

Geschäftsführender Vorstand

Die CDU sei Volkspartei in Espelkamp und letztlich die einzige in der Stadt, ist Florian Hemann überzeugt. Zu seinen Stellvertretern wählten die Mitglieder Meik Blase, Anja Kittel und Thomas Rogalske. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören außerdem Pressesprecher Jaroslaw Grackiewicz, Schriftführer Hartmut Rüter und die Mitgliederbeauftragte Stephanie Fischer an. Komplettiert wird das Team durch die Beisitzer Sven Eckert, Hauke Frenzel, Thorsten Halwe, Jörg Heidebrecht, Jens Heiderich, Wolfgang Mandtler, Ahmet Özcan, Gerd-Udo Sasten, Marlies Schröder und Isabell Zell. Bürgermeister Dr. Henning Vieker, der Bundestagsabgeordnete Dr. Oliver Vogt und die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann nutzten die Gelegenheit der Mitgliederversammlung für aktuelle Berichte aus Bund, Land und Rathaus.

„ Das ist handwerklich schlecht gemacht. “ Dr. Oliver Vogt

Vogt etwa äußerte heftige Kritik am Entlastungspaket der Bundesregierung. Einerseits gehe das Neun-Euro-Ticket an der Realität erheblicher Teile des ländlichen Raums vorbei, und der Tankrabatt versickere einfach ohne Nutzen für die Autofahrer. „Das ist handwerklich schlecht gemacht“, so der Bundespolitiker. Zur Energiekostenpauschale sagte er: „Dass Rentner und Studenten beispielsweise leer ausgehen, ist ein Skandal und gehört aufs Schärfste kritisiert.“ In Sachen Verkehr konnte Bürgermeister Henning Vieker Fortschritte beim Mobilitätskonzept vermelden. „Wir sind da auf einem guten Weg“, sagte er in Hinblick auf die vielfältigen Workshops. „Wenn wir die Verkehrswende gestalten wollen, ist dabei auch das Fahrrad mitzudenken.“ Der bald beginnende weitere Glasfaserausbau werde Espelkamp zusätzlich weiter voranbringen.