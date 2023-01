Geschichte mit aktuellem Bezug

Ein Beweis für diese Aktualität des Stücks ist seine Spielplanpräsenz. Seit 2016 steht „Hexenjagd“ an mehr als 20 Bühnen in Groß- und Kleinstädten auf dem Spielplan – von Staatstheatern (Berliner Ensemble, Burgtheater Wien, Bayerisches Staatsschauspiel München, Staatstheater Dresden, Schauspielhaus Düsseldorf) über Stadttheater und Freilichtbühnen. In einer mit mehreren Preisen ausgezeichneten Produktion des Euro-Studio-Landgraf ist das Schauspiel mit Wolfgang Seidenberg und Carsten Klemm nun am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr, auch im Neuen Theater Espelkamp zu sehen.

