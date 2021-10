Gespräche mit Freikirchen wegen Inzidenz

Als Reaktion auf die aktuelle Corona-Lage in Espelkamp haben die Stadt Espelkamp und die Krisenstabsleitung des Kreises Minden-Lübbecke die örtlichen freikirchlichen Gemeinden zu einem Gespräch eingeladen. Außerdem kommt an jedem Wochenende das Impfmobil nach Espelkamp.

16 Gemeindevertreter waren der Einladung ins Rathaus der Stadt Espelkamp gefolgt, um offen über mögliche Wege zu einer Senkung der Infektionszahlen zu diskutieren. Die Infektionszahlen in Espelkamp sind weiterhin besorgniserregend hoch. In den Krankenhäusern werden überdurchschnittlich viele Patienten und Patientinnen mit schweren Verläufen aus Espelkamp behandelt. Alle Anwesenden waren sich in dem Ziel einig, das Infektionsgeschehen nachhaltig zu bremsen und eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.

Ein wesentlicher Faktor ist aus Sicht von Stadt und Kreis die Steigerung der Impfrate. Dazu wurde vereinbart, dass der Kreis weiterhin mobile Impfangebote in Espelkamp durchführt. Um Bedenken aus dem Weg zu räumen, soll es begleitend niederschwellige Informationsangebote über die Impfungen geben.

Kursierenden Behauptungen, es werde „von der Kanzel von einer Impfung abgeraten“, widersprachen die Gemeindevertreter deutlich. Die Anwesenden waren sich vielmehr darüber einig, dass durch Aufklärung den irreführenden Falschinformationen zu den Impfungen begegnet werden muss.

Sachargumente

Insbesondere Mediziner sollen auf Informationsveranstaltungen über Sachargumente aufklären und sich mit Fragen dazu auseinandersetzen. In den Gemeinden soll zu den Impfaktionen und Informationsveranstaltungen eingeladen werden.

„Die Gemeinden sind sich ihrer Verantwortung bewusst, daneben auch durch weitere geeignete Schutzmaßnahmen an der Senkung der Infektionszahlen mitzuwirken“, erklärte Kreissprecherin Sabine Ohnesorge. Es sei weiter wichtig, „dass alle durch entsprechendes Verhalten dazu beitragen, andere und sich selbst vor möglichen Infektionen zu schützen“.

Impfmobil kommt regelmäßig

Darüber hinaus weist die Stadt Espelkamp, darauf hin, dass die hohen Inzidenzwerte Bürgermeister Henning Vieker zum Handeln veranlasst haben. Ab sofort und bis auf Weiteres wird jedes Wochenende ein Impfteam des DRK in Espelkamp bereitstehen: samstags am Bürgerhaus (Wilhelm-Kern-Platz 14) und sonntags am Nachbarschaftszentrum im Erlengrund, Gabelhorst 38, jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr.

Diese Information verbindet der Bürgermeister Henning Vieker mit Einladung und Appell an alle Espelkamper Haushalte, das Impfangebot bald anzunehmen. „In den Krankenhäusern unserer Mühlenkreiskliniken liegen, leiden und sterben immer mehr unserer Mitmenschen durch Corona-Infektionen. Menschen aller Altersgruppen… es liegt niemand als Folge der Impfung auf den Intensivstationen!“, heißt es darin.

Faktenblatt

Als Anlage zum Brief aus dem Rathaus gibt es ein Faktenblatt des Robert-Koch-Instituts zur Covid-19-Impfung. „Die Impfung ist sicher – die Studienlage dazu ist eindeutig!“, ist der Tenor des Bürgermeister-Appells. Er verweist auf weitere seriöse Informationsquellen zu Corona sowie auf die Arztpraxen in der Stadt, die ebenfalls weiterhin Coronaschutzimpfungen anbieten und selbstverständlich individuell beraten und informieren.

Die Coronaschutzimpfung ist kostenlos. Es werden lediglich der Personalausweis, die Gesundheitskarte der Krankenkasse und wenn vorhanden der Impfausweis benötigt.