Gleich doppelter Grund zur Freude

Die Tür zum Eingang der Thomaskirche musste gestern gut geölt werden von Küster Arnhold Steffan. Denn das Eingangsportal wurde am Freitagvormittag zahllose Male von Besuchern des Undugu-Ladens genutzt.

Grund dafür war die Orangen-Aktion, die der Undugu/Eine-Welt-Laden innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal initiierte.



Süße Früchte

Gisela Kottkamp und Elke Musiol hatten den Stand unter der Empore der Kirche aufgebaut. „Wir haben 300 Kilogramm Orangen geordert“, sagte Kottkamp. Bereits gegen halb elf waren davon schätzungsweise nur noch 100 Kilogramm übrig.

Die Nachfrage nach den süßen Früchten aus Italien war groß, zumal sie auch rein biologisch angebaut werden, wie Ernst Kreutz, Pfarrer i. R. und Mitarbeiter des Undugu-Ladens, erklärte.

Mit dem Verkauf der fruchtigen Navel-Organen will der Undugu-Laden einen Beitrag dafür leisten, dass die Erntearbeiter, die zumeist aus Afrika kommen, auch entsprechende Entlohnung und Unterkunft für ihre Arbeit erhalten.

Allerdings kam es bei dieser Aktion zu einer kleinen Verzögerung. Denn eigentlich sollten die Orangen bereits am Donnerstag verkauft werden. Doch die Spedition, die die Orangen von Dortmund aus in die Teilnahme-Kommunen in Nordrhein-Westfalen transportiert, habe Probleme gehabt, teilte Pfarrer Kreutz im Gespräch am Freitagvormittag mit. „Die Container passten wohl nicht“, so Kreutz. Und so trafen die Früchte erst am Donnerstagmittag in Espelkamp ein.



„ Die Orangen gehen weg wie warme Semmeln. “ Ernst Kreutz

Der Nachfrage tat das jedoch keinen Abbruch. Das Interesse der Espelkamper war riesengroß. Aufgrund der Speditionsprobleme habe es dieses Mal aber nicht die Möglichkeit gegeben, Vorbestellungen aufzugeben, so Kreutz. Dennoch: „Die Orangen gehen weg wie warme Semmeln“, freute sich der Pfarrer i. R. über das Interesse an der Aktion.

Es war für das Undugu-Team sowieso eine toller Jahresbeginn. Denn Pfarrer Kreutz teilte dieser Zeitung mit, dass dem Eine-Welt-Laden im Thomasgemeindezentrum eine tolle Ehrung zuteil geworden ist.



Urkunde

Während der ersten Zusammenkunft der Mitarbeiter im Laden im Jahr 2022 wurde der Einrichtung nämlich eine von Landrätin Anna Katharina Bölling unterzeichnete Urkunde überreicht. Damit wird der Einsatz für den fairen Handel gewürdigt, der sich in der Martins-Kirchengemeinde Espelkamp seit Beginn im Jahr 1978 immer weiter entwickelt und vergrößert hat. „Auch im vergangenen Jahr konnte ein sehr gutes Ergebnis bei den Verkäufen erzielt werden, obwohl größere Veranstaltungen, die sonst für den Verkauf der fair gehandelten Waren einen guten Rahmen abgeben, wegen Corona ausgefallen sind“, so Kreutz.

Elke Knollmann und Ernst Kreutz, Pfarrer im Ruhestand, präsentieren die Fair-Trade-Urkunde des Undugu-Ladens, unterzeichnet von Landrätin Anna Katharina Bölling. Foto: Felix Quebbemann

Es gab keine Pizzeria für Tansania, kein Sommerfest im Ludwig-Steil-Hof, kein Cityfest und keine Weihnachtsmärkte. Dieses gute Jahresergebnis habe aber wohl mit dem Umzug des Ladens in das Thomaszentrum und damit direkt an die Breslauer Straße zu tun. „Eine große Bedeutung haben aber auch die Außenstellen des Ladens in Bad Holzhausen, Preußisch Oldendorf, Lübbecke und Schnathorst. Die an all diesen Stellen von tüchtigen Mitarbeitern geleistete Arbeit dient einem doppelt-wichtigen Zweck: Zum einen werden Waren aus entfernten Ländern zu Preisen verkauft, die den Erzeugern und Herstellern gerechten Lohn ermöglichen, der bessere Lebenschancen bietet. Zum anderen ergibt der Verkauf einen Überschuss, der für wichtige Projekte in armen Ländern gespendet wird. In diesem Jahr soll es noch einmal um den Brunnenbau im Partnergebiet in Tansania gehen.“



Wachsender Käuferkreis

Kreutz stellte die Bedeutung des Undugu-Ladens heraus. Ein wachsender Käuferkreis sei wichtig für den Laden. Die Kunden der Einrichtung würden sich dafür entscheiden, bestimmte Waren des alltäglichen Lebens – Kaffee, Tee, Süßigkeiten und vieles mehr – im Undugu-Laden zu kaufen, um damit teilzunehmen am Einsatz für eine gerechtere Welt.

Die erweiterten Öffnungszeiten - Dienstag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr ließen sich auch gut mit den Einkäufen in der Stadt verbinden, sagte Kreutz.