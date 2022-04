Gute Zusammenarbeit im Team

Ella Bormann ist seit Anfang April neue Leiterin des Sozialen Dienstes im Volkeninghaus. Dies ist die stationäre Einrichtung der Seniorenhilfe am Ludwig-Steil-Hof (LSH). Bormann löst Franziska Riechmann ab, die nach mehr als 30 Jahren im LSH Ende März in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. In den vergangenen fünf Jahren war sie als Leiterin für den Sozialen Dienst verantwortlich.

Examen

Ella Bormann legte 2005 ihr Examen als Staatlich anerkannte Altenpflegerin ab, begann zum Jahresbeginn 2006 als Pflegefachkraft in der häuslichen Pflege des LSH und wechselte 2018 als solche ins Volkeninghaus. 2020 und 2021 absolvierte sie berufsbegleitend 720 Stunden Weiterbildung zur Pflegedienstleitung und beendete diese im Oktober 2021 mit einem erfolgreichen Abschluss. Als Leiterin des sozialen Dienstes wird sie nun für den gesamten Bereich der Freizeitgestaltung der Bewohner verantwortlich sein, ebenso für die Betreuungsassistenten des Volkeninghauses sowie für die Ehrenamtlichen und Praktikanten des Bereichs.

Bestmögliche Betreuung

Der Soziale Dienst stellt die bestmögliche Betreuung und Begleitung der Bewohner hinsichtlich ihrer psychisch-sozialen Bedürfnisse sicher. Dabei sorgt der, jetzt von Ella Bormann geleitete, Bereich für tagesstrukturierende Maßnahmen, hilft bei deren Planung und nimmt immer Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse und die Biografie jedes Bewohners. Auch die persönliche Begleitung beim Einzug neuer Bewohner oder deren Umzug innerhalb des Volkeninghauses wird vom Sozialen Dienst gewährleistet. Er unterstützt und berät darüber hinaus bei allen Freizeitangeboten, plant und organisiert sie mit den Bewohner und passt sich dabei besonders deren unterschiedlichen körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigungen, sowohl in der Gruppe als auch in Einzelkontakten, an.

„ Es gibt dadurch ein reihhaltigeres Angebot. “ Ella Bormann

Dazu sagt Einrichtungsleitung Peggy Meerkötter-Puller: „Leider mussten in der Pandemiezeit viele Veranstaltungen wie Feste und Ausflüge ausfallen, so dass nur in den einzelnen Wohnbereichen Angebote gemacht konnten. Sowohl Franziska Riechmann als auch alle Mitarbeiter des Sozialen Dienstes haben in dieser Zeit immense Arbeit über das normale Maß hinaus geleistet.“ Ella Bormann sagt: „Beim Sozialen Dienst bin ich sehr auf die gute Zusammenarbeit meines Teams angewiesen. Dessen Arbeit wird durch die Beteiligung von ehrenamtlichen Helfern noch verbessert. Es gibt dadurch ein reichhaltigeres Angebot. Ich freue mich daher über jeden Ehrenamtlichen, der uns mit seiner Mitarbeit unterstützen möchte.“ Für weitere Infos über eine ehrenamtliche Mitarbeit im Sozialen Dienst des Volkeninghauses am LSH steht Ella Bormann unter Telefon 05772/564253, zur Verfügung.