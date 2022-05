Espelkamp/Hannover

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (bis 30. September) ist die Technologie-Gruppe Harting „sehr gut unterwegs“ und strebt weiteres Wachstum an, wie Vorstandschef Philip Harting am Montag in Hannover sagte. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Allerdings räumt er ein, dass der Krieg in der Ukraine Harting „deutlich“ zurückwerfe.

Von Paul Edgar Fels