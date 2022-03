Feuerwehr und Polizei auf dem Recyclinghof in Espelkamp im Einsatz

Espelkamp

Ein Haufen brennender Elektroschrott hat in den Nachtstunden zu Freitag in Espelkamp einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das auf dem Außengelände einer Entsorgungs- und Recyclingfirma an der Eugen-Gerstenmaier-Straße ausgebrochene Feuer bemerkten Zeugen gegen 4.05 Uhr und wählten daraufhin den Notruf.