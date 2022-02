Heinz Rudolf Kunze spielt nicht im Bürgerhaus Espelkamp

Eine lange Hängepartie geht weiter. Denn der Auftritt von Heinz Rudolf Kunze im Bürgerhaus ist erneut verschoben worden – nun auf den 15. Juni. Und der Künstler spielt dann auch nicht mehr in seiner Geburtsstadt, sondern in Lübbecke.

Auftritt erneut verschoben: Neuer Termin nun am 15. Juni in Lübbecke

Sänger Heinz Rudolf Kunze ist in Espelkamp geboren. Die Heimkehr gestaltet sich allerdings schwierig.

Heinz Rudolf Kunze wird auch am kommenden Samstag, 19. Februar, nicht mit seinem neuen Soloprogramm "Heinz-Rudolf Kunze - wie der Name schon sagt" in Espelkamp auftreten. Das seit dem 9. April des vergangenen Jahres immer wieder verschobene Event ist erneut abgesagt worden.