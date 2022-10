Heuer stellt das beste Tier

Die erfolgreichen Rassegeflügelzüchter in Isenstedt.

Insgesamt wurden 163 Tiere an den zwei Tagen ausgestellt. Die Preisverleihung fand im Kaiser Dorfkrug in Isenstedt am Sonntagvormittag statt. Besonders hervorgehoben wurde seitens der Rassegeflügelzüchter, dass zwar die Jugendabteilung im vergangenen Jahr aufgelöst werden musste, es nun aber wieder zwei jugendliche Mitglieder mit Ida Braun und Leopold Viermann gibt. Neuer Jugendobmann ist jetzt Patrik Braun.