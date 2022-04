Hilfe von einem motivierten Team

Die Nächstenliebe ist ein zentraler Baustein für die Kirche. Die katholische Kirchengemeinde in Espelkamp hat dieses Bild wörtlich genommen. Denn derzeit ist sie damit beschäftigt, Räumlichkeiten für ukrainische Flüchtlinge herzurichten und aufzubauen.

Wöchentliche Treffen

„Unter der Marien-Kirche gibt es einen Jugendkeller. Der wird zu einer großen Wohnung ausgebaut“, erklärt Peter Kersting. Er ist in der Kirchengemeinde zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Kersting sagt weiter, dass im Zuge der jetzigen Flüchtlingskrise von der Kirchengemeinde ein Gesamtkonzept erarbeitet wird, um die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen schnell und unkompliziert zu gewährleisten. Mehrere Gruppen wurden gebildet. Die Ehrenamtlichen treffen sich einmal in der Woche, um die Flüchtlingsarbeit in der Kirchengemeinde zu besprechen.

Konstantin Wierachowski (links) und Bürgermeister Dr. Heinrich Vieker haben sich die Räume angeschaut Foto: privat

Die Wohnräume im Keller unter der Kirche sollen bis zu sieben Flüchtlingen Platz bieten. „Uns war es wichtig, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt“, sagt Kersting im Gespräch mit dieser Zeitung. Unter der Leitung von Kirchenvorstand Konstantin Wierachowski werden die Räume saniert. So wurde natürlich ein Bad installiert. Es gab neue Heizkörper, die eingebaut werden mussten. Eine Küche ist selbstverständlich auch vorhanden. Ein großer Flur sorgt für weitere Aufenthaltsqualität. Im kommenden Monat soll die Unterkunft fertiggestellt sein.

30 Freiwillige

Insgesamt 30 Freiwillige der katholischen Kirchengemeinde haben sich gefunden, um den Flüchtlingen in ihrer neuen Umgebung zu helfen; zum Beispiel bei Behördengängen oder auch beim Erlernen der deutschen Sprache. Zudem will die Kirchengemeinde die Integration der Neuankömmlinge durch Spielenachmittage für Kinder und Erwachsene fördern. Und die beginnen am kommenden Freitag, 29. April, im Pfarrer-Schoder-Haus von 16 bis 18 Uhr. Ab dann, so Peter Kersting weiter, sollen immer freitags ab 16 Uhr solche Nachmittag ausgerichtet werden.