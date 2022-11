Hochachtung und Anerkennung

Er vertraut ihm ein Paket für Napoleon an. Dantès überbringt das Paket und damit gerät sein eigenes Leben in Gefahr. So bekannt die Geschichte den Theaterbesuchern in Espelkamp auch war, die Inszenierung, dieses Schauspiel, von Sarah Silbermann für die Bühne umgeschrieben, fesselte auf eine ganz neue Weise. Es war spannend, es war schnell und es war teilweise laut.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch