"Hurra, wir spielen wieder!"

Die Freude bei den Espelkämper Laienspielern ist groß. "Hurra, wir spielen endlich wieder", lautet ihre Nachricht an alle, die zwei Jahre lang auf die beliebten Theateraufführungen in Plattdeutscher Mundart der Truppe aus der Espelkamper Altgemeinde verzichten mussten.

Aufgrund von Corona musste die Gruppe eine längere Zwangspause einlegen, die aber nun vorüber ist. Die Laienspieler wussten die Zwischenzeit zu nutzen und können mitteilen:„ Unser Team hat sich mit neuen Mitgliedern verstärkt. Nun wollen wir wieder richtig loslegen und hoffen sehr darauf bald wieder unser Können auf der Theaterbühne zu zeigen.“

Die Botschaft an das so lang vermisste Publikum lautet: „Uns kann Corona nicht mehr schocken, darum möchten wir euch mit das ein oder andere Lachen entlocken.“ Den passenden Stoff, damit das gelingt haben sie mit der Komödie „Hansens Broot maakt Wangen rout“ gefunden. Die beiden Aufführungen sind am Samstag 5. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 6. November, um 15.30 Uhr, jeweils im Neuen Theater Espelkamp. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets gibt es in den Filialen der Volksbank Lübbecker Land (Alle Filialen der Volksbank Lübbecker Land Telefon 05741/3280, oder unter im Internet unter www.vb-luebbecker-land.de oder bei den Mitgliedern der Theatergruppe unter Telefon 05771-3255. Unter dieser Nummer sind auch ermäßigte Karten für Gruppen ab 20 Personen zu buchen. Die Karte für kosten12 Euro, für Kinder bis einschließlich 14 Jahren 6 Euro.

Die Geschichte der Komödie in drei Akten aus der Feder des Autors Helmut Schmidt verspricht kurzweilige und vergnügliche Stunden im Theater: Das Ehepaar Edgar und Luise Hansen wollen ihre Bäckerei in die Hände ihres Sohnes Jürgen übergeben. Der hat zwar den Meisterbrief in der Tasche, interessiert sich aber nicht für den elterlichen Betrieb, da er viel lieber sein Geld mit Motorsport verdient.

Nachdem die beiden Rentner recht verzweifelt schon an den Verkauf des Ladens denken, setzen sie plötzlich alle Hoffnung auf Hans-Dieter - den neuen Freund ihrer Tochter Katrin. Dieser hat zufällig auch das Backhandwerk erlernt und wurde erwerbslos. Jürgen ist es eigentlich egal, wer den Laden bekommt, doch irgendwas sagt ihm, dass Hans-Dieter es nicht ganz ehrlich mit seiner Schwester meint. Zusammen mit dem Bäckergesellen Frank pfuschen sie dem Neuling ins Backhandwerk. Da wird Mehl durch Gips ersetzt, in die Flasche mit Backöl kommt Rizinus und es werden Rezepte erfunden, die es noch niemals gegeben hat.

Doch was gebacken wird, findet natürlich auch Käufer. Daran hatten Frank und Jürgen zunächst gar nicht gedacht. Da tauchen schon die ersten Kunden auf und beschweren sich ja, einige wollen sogar Anzeige erstatten gegen Edgar. Als Täter entlarvt, verlässt Jürgen nach einem Streit mit den Eltern schließlich das Haus. An Edgars 60. Geburtstag soll dann die Übergabe des Ladens stattfinden - ganz feierlich - in Verbindung mit der Verlobung von Katrin und Hans-Dieter. Doch mit der Bindung an Katrin hat dieser es plötzlich nicht mehr so eilig. Hans-Dieter interessiert sich viel mehr für eine junge Kundin und ihm kann es nun gar nicht schnell genug gehen mit der Übergabe der Bäckerei.

Ein bisschen wehmütig übergibt Edgar dann die Papiere. Nur einer fehlt an dem großen Ehrentag: Jürgen! Doch der erscheint. Und wie! Denn er hat wieder mal zusammen mit dem Gesellen Frank gemeinsame Sache gemacht und explosionsartig (im wahrsten Sinne des Wortes) kann er noch rechtzeitig ein großes Malheur verhindern.