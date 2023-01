Angeklagter: "Cannabis war meine Leidenschaft"

Espelkamp

Der Handel mit Drogen in nicht geringen Mengen wurde einem 29-jährigen Espelkamper vorgeworfen. Am Freitagvormittag musste sich der Mann vor dem Schöffengericht in Minden verantworten. Aber der Tatvorwurf des Handels konnte dem Espelkamper nicht nachgewiesen werden.

Von Felix Quebbemann