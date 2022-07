Im Notfall wissen, was zu tun ist

Auch Hunde können in gefährliche Situationen geraten, in denen schnelle Hilfe notwendig ist. Wie aber soll man dann als Hundehalter richtig reagieren. Der Espelkamper Schäferhundeverein hat daher den Kursus "Erste Hilfe am Hund" ausgerichtet.

Erste Hilfe rettet Leben. Daher wird bereits in der Schule den Heranwachsenden gezeigt, wie eine Herzmassage und die Mund-zu-Mund-Beatmung funktioniert. Aber nicht nur bei Menschen gibt es Erste Hilfe. Auch Hunde sind manchmal auf schnelle Hilfe im Notfall angewiesen. Niemand will zwar, dass „sein Vierbeiner“ in eine solche Notsituation gelangt. Aber gut ist es, wenn der Tierhalter vorbereitet ist. Daher hat der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Espelkamp nun einen Kursus „Erste Hilfe am Hund“ angeboten.

Sehr gute Resonanz

Die Resonanz darauf war sehr gut. „Wir konnten 25 Teilnehmer aus Espelkamp und Umgebung zu diesem Workshop bei uns auf dem Vereinsgelände am Schüsselbruch begrüßen“, sagte Klaus Koch, Vorsitzender des Vereins. Es waren erheblich mehr Anmeldungen eingegangen. „Aber ein vernünftiger Ablauf war nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl möglich.“ Geleitet wurde der Workshop vom Espelkamper Tierarzt Dr. Dietmar Helms, der „ ganz souverän und mit einem unendlichen Wissen den Kursus leitete“, sagte Koch. Er sprach stellvertretend für den gesamten Verein seinen Dank an den Tierarzt aus. Einleitend wurde beim Workshop festgestellt: „Wer einen Hund hat, sollte einfach wissen, was im Notfall zu tun ist.“ Zwei Stunden lang hat der Tierarzt das Wichtigste zum Thema Erste Hilfe am Hund referiert. Es standen ihm zur Veranschaulichung einige Schäferhunde zur Verfügung, an denen er Verbände aller Art demonstrierte. Die Vierbeiner haben alles mit einer stoischen Ruhe über sich ergehen lassen und so auch den aktiven Teil dieses Workshops nicht zu kurz kommen lassen. Damit die Teilnehmer einen Einblick und ein besseres Verständnis für etwaige Verletzungen erhielten, wurde zunächst auf grundlegende Fragen und Fakten eingegangen. Die Frage, was ist bei einem Hund viel Blut, ist da keine unerhebliche. Muss man sich schon beim Verlust von ein paar Tropfen Gedanken machen? Ein Hund verfügt etwa über eine Blutmenge von rund acht Prozent des eigenen Körpergewichts. Ein 50 Kilogramm schwerer Hund hat also etwa vier Liter Blut. Weitere Fakten, die geklärt wurden, sind die normale Körpertemperatur eines Hundes – zwischen 37,5 und 39 Gard Celsius – sowie Reaktionen des Tieres bei Vergiftungen. Auch unter dem Aspekt der neu entwickelten Rattengifte wurde dieses Thema beleuchtet.

Der Verein für Deusche Schäferhunde Ortsgruppe Espelkamp hat einen Lehrgang zum Thema erste Hilfe am Hund angeboten. Foto: Schäferhundverein Espelkamp

„Was immer unterschätzt wird ist Schokolade. Diese gehört definitiv nicht in den Körper eines Hundes. Schokolade führt fast immer zu Vergiftungen“, wurde den Teilnehmern deutlich vermittelt. „Alles das sind Dinge, die gar nicht mal soweit entfernt sind von den Reaktionen eines Menschen – ausgenommen der Schokolade“, stellte Koch fest. Allerdings habe ein Hund einen sehr kurzen Darmtrakt. Also seien die Reaktionszeiten kürzer und da die Schmerzgrenze eines Hundes höher liegt, sei es schon erforderlich, die Gesten eines Tieres zu beobachten. „Ein Hund wird fast immer lethargisch.“ Dies sei ein untrügliches Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung sei. Ganz wichtig sei es als Hundehalter immer, dass man ruhig bleibt – auch wenn es einem schwer falle. Die Ruhe übertrage sich umgehend auf das Tier und Behandlungen würden einfacher und besser angenommen. Die typischen Hundeverletzungen – Fußballen blutig laufen, Gegenstand wie Holzstückchen in oder ums Auge entfernen, Humpeln und ähnliches – wurden ausgiebig behandelt. Das Anlegen von Verbänden wurden genauso demonstriert wie das Improvisieren mit einem T-Shirt. „Ganz wichtig ist die Ausstattung einer Hundeapotheke. Was gehört da rein. Was kann oder sollte man machen, wenn man mit einem Hund in den Urlaub fährt? Was sollte man auf jeden Fall dabei haben?“ Auch das leidige Thema Zecken ist ausführlich besprochen worden. Der Umgang mit der Zeckenzange wurde demonstriert sowie die Wirksamkeit von Tabletten, damit Zecken nach einiger Zeit einfach abfallen und Zeckenhalsbändern thematisiert.

Das Thema Reanimation und Knochenbrüche ist für jeden Hundehalter ein unangenehmes. So etwas kann aber durch Unfälle nun einmal passieren. Und natürlich wurden diese Maßnahmen ebenfalls ausführlich besprochen. Klaus Koch zog am Ende der Veranstaltung ein sehr positives Fazit. „Auch mir, der sich mehr als 40 Jahre mit Hunden beschäftigt, hat dieser Workshop einiges an wissenswerten Inhalten mitgegeben.“ Aufgrund der starken Nachfrage und der überaus positiven Resonanz werde es sicherlich nicht der letzte Workshop dieser Art beim Schäferhundeverein gewesen sein, stellte Koch fest.