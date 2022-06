Immaculata dankt für Unterstützung

Rotary Club: 70.000 Euro für Bau von Mädcheninternat in Burkina Faso – Ordensschwester zu Gast in Espelkamp

Espelkamp/Lübbecke/Hüllhorst

Die Bildungssituation in Burkina Faso ist besonders für Mädchen katastrophal. Nur zehn Prozent besuchen eine Grundschule, weiterführende Schulen stehen für sie kaum zur Verfügung. „Da müssen wir was dran tun“, sagte sich Joachim Timmermann vom Rotary Club Lübbecke und engagierte sich für den Bau eines Mädcheninternats in Diabo. Als Projektleiter arbeitete er dabei eng mit Frank Weske vom Hüllhorster Verein „Starke Kinder“ zusammen.

Von Arndt Hoppe