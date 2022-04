Immer mehr Meldungen kommen rein

444 registrierte Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet sind mittlerweile in Espelkamp angekommen. Diese Zahl sei der Stand vom vergangenen Freitag, sagte Stadt-Pressesprecher Torsten Siemon dieser Zeitung. „Es kommen immer noch Meldungen rein.“

Entsprechend hätte der Bereich Soziale Dienstleistungen in der Verwaltung alle Hände voll zu tun, wie Siemon erklärte. Denn die Flüchtlinge hätten unter anderem Anspruch auf einen Bar-Scheck. In dem Fachbereich würden ebenfalls medizinische Fragen – wie zum Beispiel die noch notwendigen Impfungen – koordiniert. Zudem gebe es unter den Flüchtlingen auch Menschen, die krank seien.

Um all diese Entwicklungen abschätzen und koordinieren zu können, werden in der Stadtverwaltung mittlerweile regelmäßige Ukraine-Gipfel einberufen. Damit soll umgehend reagiert werden, wenn sich die Lage verändert.

Verwaltung hat alle Hände voll zu tun

Dass die Verwaltung jetzt schon alle Hände voll zu tun hat, zeigt die so genannte Erfüllungsquote der Stadt. Die beträgt für Espelkamp 218 Prozent an. Das bedeutet, dass die Stadt mehr als doppelt so viele Flüchtlinge aufgenommen hat, wie sie nach der gesetzlichen Aufnahmeverpflichtung eigentlich müsste. Espelkamp hat die Quote übererfüllt.

„Das ist der höchste Wert weit und breit“, sagte Siemon. Die vorhandenen Plätze für Flüchtlinge seien „dementsprechend belegt.“ Siemon nannte in diesem Zusammenhang das ehemalige Volksbankgebäude in der Straße „Am Hügel“. Der Bau war bis vor kurzem noch als Impfzentrum genutzt worden. Nun aber diene er als Unterkunft für Flüchtlinge. „Die Mennonitengemeinde John-Gingerich-Straße hat Gruppenräume zur Verfügung gestellt.“

Die Verwaltung prüfe derzeit, „wie viele Menschen sinnvoll im Verwaltungsgebäude des ehemaligen Adient-Werkes untergebracht werden könnten“, so Siemon. Ist dies ermittelt, müsse geschaut werden, „wie viel Infrastruktur benötigt wird“. Nur mit der Bereitstellung der Räume ist es nicht getan. Die Menschen müssten schließlich duschen und sich etwas zu essen machen können.

Das nächste Problem für die Stadtverwaltung aber ist: „Container sind kaum zu bekommen, schon gar nicht schnell“, sagte Siemon. Schließlich sei Espelkamp nicht die einzige Kommune, die nach eben diesen Dingen frage.

Vor rund acht Jahren waren bereits mobile Wohncontainer auf dem Festplatz an der General-Bishop-Straße aufgestellt. Frühestens in zwei Monaten könnten derlei Wohngelegenheiten mit notwendigen Anschlüssen erneut aufgestellt werden. Denkbar sind Container als Duschmöglichkeiten auf dem Adient-Gelände.

Alle Schulen wollen Kinder aufnehmen

Aber: „Wir können sie nicht aus dem Boden stampfen.“ Es werde bereits rund um die Uhr telefoniert. Mittlerweile habe die Verwaltung zudem einen Schulgipfel einberufen. Unter den Flüchtlingen seien zahlreiche Kinder. „Alle Schulen in Espelkamp haben erklärt, dass sie Kinder aufnehmen“, sagte Siemon. Wenn eine Grundversorgung der Flüchtlinge gewährleistet sei, könne in einem zweiten Schritt eine Integrationsförderung über Sprachkurse angegangen werden.

Der Pressesprecher gab einen Unterschied zur Flüchtlingswelle 2015/16 zu bedenken. „Damals waren es vorwiegend alleinstehende Männer, die zu uns kamen.“ Nun aber kämen Mütter mit Kindern. Die könnten nicht einfach auseinandergerissen werden, um sie auf einzelne freie Betten oder Wohnraum zu verteilen. „Das sind alles Dinge, die bedacht werden müssen“, sagte Siemon.