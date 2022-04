In diesem Jahr ist schon viel geplant

Landfrauen aus Espelkamp trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung in Frotheim

Frotheim

So schmeckt der Frühling. So kann der Neustart nach einer langen wegen Corona ausgesprochen ruhigen Zeit Lust auf Normalität wecken: Die Landfrauen aus Espelkamp haben am Samstag Morgen ein gemeinsames Frühstück organisiert – und noch mehr.

Von Andreas Kokemoor