Espelkamp

In Zeiten von Corona muss man flexibel sein. Das haben jetzt die Schüler und die Lehrer des Söderblom-Gymnasiums unter Beweis gestellt. Sie haben nämlich einfach aus dem Tag der offenen Tür die Woche der offenen Tür gemacht. Und so wurden die interessierten Schüler und ihre Eltern in Kleingruppen an mehreren Tagen durch das Gebäude geführt.