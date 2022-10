Irish Folk mit Letterfrack

Bei ihrem ersten Autritt im Oktober 2018 hat die Band Letterfrack mit ihrem Irish-Folk-Konzert das Publikum in der Alten Schule in Gestringen komplett begeistert. Deshalb freut sich der Bürgerverein Gestringen, allen Freunden dieser Musikrichtung die fünfköpfige Formation am Freitag, 28. Oktober, erneut präsentieren zu können.

Zur aktuellen Besetzung von Letterfrack gehören Axel (Banjo), Bettina (Mandoline, Whistles, Bass), E.T. ( Gesang, Gitarre, Harp), Matt (Cajon, Percussion, Gesang), Mike (Horn) und Wolfgang (Fiddle). Die Mindener Band Letterfrack ist mit Irish Folk zu Gast in der Alten Schule in Gestringen.

Die Mindener sind unter dem Motto „On the road for Irish Folk“ seit 1994 unterwegs. Im Laufe der Zeit hat sich ihre Zusammensetzung und Instrumentierung mehrfach verändert. Zur aktuellen Besetzung gehören Axel (Banjo), Bettina (Mandoline, Whistles, Bass), E.T. ( Gesang, Gitarre, Harp), Matt (Cajon, Percussion, Gesang), Mike (Horn) und Wolfgang (Fiddle). Nach wie vor lebt ihre Musik von der Freude der Bandmitglieder am Musikmachen. Mit ihrer Mischung aus traditionellen Trinkliedern und kämpferischen Songs über Freiheit, Leid und Krieg, aber auch ruhigen Balladen über Liebe und Schmerz, zieht die Band die Zuhörer in ihren Bann. Dabei sind die Grenzen zu anderen Genres fließend, vor deren Adaption Letterfrack nicht zurückschreckt.

Das Konzert beginnt um 20.07 Uhr Einlass 19 Uhr. Karten gibt es wie immer nur an der Abendkasse in der Alten Schule mit dem Türmchen in Gestringen.