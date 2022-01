Jetzt erst recht - aber erst im März!

Es stand alles bereit. Der Laienspielkurs des Söderblom-Gymnasiums hat sich riesig auf das kommende Wochenende gefreut. Denn da sollte erstmals das Stück „Antigone“ auf die Aula-Bühne der Schule gebracht werden.

Doch Corona hat den Schülern und den Lehrern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Premiere am 25. März

„Leider haben wir vier Corona-Fälle im Team“, sagte Oliver Brauns. Er leitet zusammen mit Andreas Ferling das Theaterprojekt.

Die fünf Aufführungen sollten der Höhepunkt für alle Beteiligten sein. Nun müssen sich Schüler, Lehrer und Karteninhaber noch ein bisschen gedulden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau nach diesem Motto verfährt der Laienspielkursus nämlich. Die Aufführungen wurden um rund zwei Monate verschoben und sollen nun im März stattfinden. „Die Premiere wird dann am Freitag, 25. März, um 19.30 Uhr sein“, sagte Brauns gestern im Gespräch mit dieser Zeitung.



Die weiteren neuen Termine sind: Samstag, 26. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 27. März, 18 Uhr; Freitag, 1. April, 19.30 Uhr; Samstag, 2. April, ebenfalls um 19.30 Uhr. „Die bereits gekauften Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit“, so Brauns weiter.

Dass es eng werden könnte mit der Premiere an diesem Freitag kristallisierte sich schon während des vergangenen Wochenendes heraus. Ein Schüler sei am vergangenen Freitag positiv getestet worden. Daraufhin haben alle 40 Beteiligten einen PCR-Test gemacht und es stellte sich heraus, dass es drei weitere Coronafälle gibt.



„ Wir wollen das. “ Laienspielkursus

Aber die Motivation der Schüler, „Antigone“ auf die Bühne zu bringen, ist ungebrochen. In einer gemeinsamen Abstimmung hätten die Schüler einstimmig gesagt: „Wir wollen das.“

Schnell wurde nach Ausweichterminen geschaut. Das ist aber gar nicht so einfach. Denn die Schüler des Laienspielkursus treten schließlich jetzt in die „heiße Phase“ des Abiturs ein. Es blieb eigentlich nur ein kleiner Korridor von Mitte März bis Anfang April. Dann seien die Abi-Vorklausuren geschrieben und die Abitur-Klausuren stünden noch nicht an, so Brauns. Vor den neuen Aufführungsterminen haben die Schüler rund zwei Wochen Zeit für die erneuten Proben.



Die Motivation des Söderblomer Laienspielkurses ist ungebrochen Foto: Andreas Kokemoor

Abi-Klausuren

Vorverkauf

Die Zuschauer können sich auf ein tolles Stück freuen, denn die Schüler sind weiterhin hoch motiviert. „Die wollen“, sagte Oliver Brauns voller Überzeugung. Die fünf Aufführungen sind schließlich der Höhepunkt des Laienspielkurses. Auf diesen Moment haben die Jugendlichen ein Schuljahr lang hingearbeitet. Es gehe dabei auch nicht mehr um die Noten. An dem Stück seien nicht nur Schauspieler beteiligt, sondern zum Beispiel auch Teams, die für Technik oder Bühnenbild verantwortlich sind. Alle hätten bereits ihre Leistung unter Beweis gestellt. Die Noten stünden fest, so Brauns. Aber die Aufführungen sollen natürlich der krönende Abschluss werden. Brauns erinnerte in diesem Zusammenhang an das vergangene Jahr. Da musste die Aufführung aufgrund von Corona ganz ausfallen. Das soll dieses Jahr auf keinen Fall passieren. Und man muss auch den positiven Aspekt sehen. „Die Vorfreude auf die Aufführung dauert länger“, sagte Brauns.



Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich – unter anderem direkt am Söderblom-Gymnasium. Weitere Informationen unter Telefon 05772/97100.