Jürgen Tönsmann bangt um Ibrahim

Die Sorgenfalten von Jürgen Tönsmann sind in den vergangenen Wochen nicht geringer geworden, wenn er an seinen Mitarbeiter Ibrahim denkt. Der ist seit Wochen auf der Flucht vor den Taliban – mit seiner Familie.

Mittlerweile habe es Ibrahim geschafft, über die Grenze nach Pakistan zu gelangen. „Aber es ist sehr schwierig, in Pakistan ein Visum für Deutschland zu bekommen“, sagt Tönsmann. Er weiß wovon er spricht, war er doch in seiner langen Karriere als Teppich-Unternehmer in so mancher Krisenregion. Manchmal konnte er nur mit Glück rechtzeitig aus den Unruhe-Gebieten fliehen. Oftmals musste er dann sein Hab und Gut – die Teppiche – in den Außenbüros zurücklassen. Derzeit aber sind die Teppiche zweitrangig.