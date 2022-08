Karsten Pick regiert in Frotheim

Königsschießen in Frotheim: Anja und Gerd-Uwe Schmidt (Adjutanten des Altkönigs, von links), Meike und Karsten Pick (Königspaar), Ann Theres Blome und Sascha Bergsieker (Jungkönigspaar), Jonas Haarig und Tjorven Schafmeier (Adjutanten des Jungkönigs). Königsschießen in Frotheim

Foto: Schützenverein