Kirchengemeinde verabschiedet Katharina Wortmann

Pfarrerin Katharina Wortmann ist von der Martinskirchengemeinde in Espelkamp in einem Gottesdienst verabschiedet worden. Wortmann bleibt Espelkamp aber treu. Sie wechselt in die evangelische Kirchengemeinde Isenstedt-Frotheim.

In Kürze beginnt für Pfarrerin Katharina Wortmann aus Espelkamp ein neuer Lebensabschnitt. Am vergangenen Sonntag wurde die allseits beliebte Pastorin von Pfarrer Friedrich Stork und Mitgliedern der Martinskirchengemeinde während eines Gottesdienstes in der Thomaskirche verabschiedet. Ab Oktober wird Wortmann dann ihren Dienst in der Christuskirche Isenstedt vertrauensvoll fortführen.