Koinzer-Event-Solutions ist bereit

Die Veranstaltungsbranche liegt derzeit mehr oder weniger brach. Dennoch hat sich Tibor Koinzer-Reineke einen Wunschtraum erfüllt. Der Veranstaltungsmanager hat nämlich seine eigene Firma gegründet – die Koinzer-Event-Solutions (KES). Und die hat zwar ihren Sitz in Rehden (Landkreis Diepholz), ihre Firmenräumlichkeiten befinden sich aber in der Alten Zwetschenstraße in Isenstedt.

Die KES ist Nachfolgerin der seit vielen Jahren in Espelkamp bekannten Veranstaltungsfirma Teamproduction, die von Stefan Walkenhorst geleitet wurde. Nun übergab er die Räume an seinen jungen Nachfolger. „Ab einem gewissen Alter möchte man nachts keine Bühnen mehr abbauen“, findet Walkenhorst.



Lahm gelegt

Dann habe zusätzlich Corona die Veranstaltungsbranche lahm gelegt. „Und schließlich kam das Angebot der Stadt Espelkamp“, sagt Walkenhorst. Die nämlich suchte einen Veranstaltungstechniker für das Neue Theater. Der 56-jährige Walkenhorst überlegte kurz und war sich dann sicher, dass er diese Chance ergreifen möchte. 25 Jahre habe er nicht nur in Espelkamp sondern auch in Bielefeld, Rheda-Wiedenbrück und an vielen anderen Orten Bühnen auf- und abgebaut und diese mit entsprechender Beleuchtung und Tontechnik ausgestattet. Ob für Firmen-Events, Stadtfeste oder Konzerte.



Kabel der Koinzer-Event-Solutions in Espelkamp. Foto: Felix Quebbemann

„Das geht alles gut, bis man 45 Jahre ist. Dann merkt man allmählich, dass man es nicht mehr machen möchte“, so Walkenhorst. Die Pandemie habe der Branche zusätzlich zugesetzt. Viele Mitarbeiter oder Aushilfskräfte hätten umdenken müssen, als die Events ausfielen und sich andere Jobs gesucht. In denen müssten sie nur von montags bis freitags arbeiten und hätten festgestellt: „Oh, ich habe ja Wochenende.“ Dieses gibt es für einen Veranstaltungstechniker nur selten. Und Walkenhorst ist sich sicher: „Die (verlorenen Mitarbeiter, Anm. d. Red.) werden nicht wieder zurückkommen.“ Für den Gastronomiebereich sieht er ein ähnliches Problem.



Scheinwerfer der Koinzer-Event-Solutions in Espelkamp. Foto: Felix Quebbemann

Tibor Koinzer jedoch hat diese Entwicklung nicht abgeschreckt. Walkenhorst sagt: „Tibor hatte schon vorher Interesse. Dann kam Corona, aber auch davon ließ er sich nicht abbringen“, so Walkenhorst, bei dem Tibor schon mitgeholfen hat, Bühnen auf und abzubauen – als „Freelancer“. Und so wurden sich Walkenhorst und Koinzer einig, dass das Unternehmen in jüngere Hände übergehen soll – inklusive Namensänderung.

„Veranstaltungstechnik ist mein Job“, sagt der 32-jährige Tibor Koinzer. „Ich übe ihn schon elf, zwölf Jahre aus.“ In Bremen habe er den Beruf gelernt und sei über Umwege nach Espelkamp gekommen. „Den Gedanken der Selbstständigkeit gab es als kleinen Krümel in meinem Kopf.“ Als er gehört habe, dass Walkenhorst seine Firma verkaufen wolle, „ist der richtige Tropfen auf den Keim gefallen“. Im vergangenen Jahr habe er dann seine eigene Firma gegründet.

Und die habe schnell Interesse bei den Kunden geweckt – auch in Zeiten der Pandemie. Von Elsfleth bis in die Schweiz, von Meppen bis nach Berlin baut KES Bühnen auf – für Events von Hausmessen bis hin zu Konzerten.



Traversen der Koinzer-Event-Solutions in Espelkamp. Foto: Felix Quebbemann

Tibor Koinzer hat derzeit noch etwas Zeit, die Unternehmensräume mit seinem Schwiegervater zu renovieren. „Im Winter ist es generell etwas ruhiger. Wegen Corona seien zudem viele Messen abgesagt.“ Der 32-Jährige erwartet aber für die Veranstaltungstechnik einen ähnlichen Sommer wie 2021. Er geht davon aus, dass zahlreiche Veranstaltungen nachgeholt werden.

Dabei übernimmt KES nicht nur den Bühnenauf- und -abbau. Im Vorfeld wird die Planung der Veranstaltung erstellt, Genehmigungen und gesetzliche Vorgaben werden vorbereitet. Das Kümmern um die Stromin-frastruktur gehöre ebenso zum Job wie die Nachbearbeitung des Auftrages, so Koinzer. Dabei stehe immer der Kunde im Mittelpunkt. Mit Schwiegervater Jens Koinzer wird Tibor die Firma zunächst führen.



Ton-Technik

Die Hauptarbeitszeit sei natürlich das Wochenende. „Da muss man die Familie haben, die das mitträgt“, sagte Tibor. Während bei Walkenhorst eines der Hauptaugenmerke auf dem Licht lag, ist Tibor Spezialist für die Ton-Technik.

Über seine vorherigen Jobs – unter anderem als Projektleiter in Bramsche – hat sich der 32-Jährige bereits einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Er will zudem noch seinen Meister machen und im Unternehmen ausbilden.

Auf 500 Quadratmeter hat KES auf dem Firmengelände alles gelagert, was zur Ausstattung einer Bühne notwendig ist – unter anderem 200 Quadratmeter an Bühnenelementen. 300 Scheinwerfer, zusätzlich noch 100 Theaterscheinwerfer, acht Kilometer Kabel, unzählige Traversenelemente und vieles mehr.



Volle Selbstständigkeit

Mit Stefan Walkenhorst ist Tibor durch die neuen Geschäftsräume gegangen. Denn mit dem Jahreswechsel ist der 32-Jährige nun in die volle Selbstständigkeit übergangen.

Stefan Walkenhorst weiß sein ehemaliges Unternehmen in guten Händen, auch wenn er mit ein „bisschen Herzschmerz“ gegangen ist. Mit der „rollenden Diskothek“ in Bielefeld und Herford sei er angefangen, erinnert sich Walkenhorst. Es sei schon komisch, seinen Betrieb zu verlassen. „Aber ich werde nicht jünger.“ Und so übergab er den Geschäftsbetrieb gerne in die Hände von Tibor Koinzer-Reineke und seinem Schwiegervater Jens. Weitere Infos gibts auf https://www.koinzer-event-solutions.de/