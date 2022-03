Es sollten eigentlich nur Informationen zum Bürgerbus in der Sitzung des Seniorenbeirates gegeben werden. Am Ende aber wurde über die Suche nach neuen Fahrern und sogar über die Gründung eines zweiten Bürgerbusvereins in Espelkamp gesprochen.

Eigentlich hatte der Seniorenbeirat Torsten Schäfer vom Bürgerbusverein eingeladen, um eben über jene Institution zu informieren. Am Ende aber wurde im Gremium intensiv darüber diskutiert, wie ein zweiter Bürgerbus eingesetzt werden kann und wie neue Fahrer für den Verein gewonnen werden können. Zunächst aber stellte Schäfer den Verein vor.

Weniger Fahrgäste

Seit Anfang des Jahres sei er nun Vorsitzender. Er klärte die Senioren über die Historie des Vereins auf. „In Nordrhein-Westfalen gibt es 140 Bürgerbusverein. Etwa 400 in der Bundesrepublik.“ Der Espelkamper Verein sei 1994 gegründet worden. „Im Folgejahr hat der Bürgerbus den Betrieb aufgenommen.“ Nach Kalletal sei Espelkamp damit die zweite Kommune NRW-weit gewesen, die einen solchen Bus in Betrieb genommen habe. Der Bürgerbus zeichne sich dadurch aus, dass Haltestellen angefahren würden, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht angesteuert werden. In dem Fahrzeug dürften maximal acht Personen transportiert werden. „Damit gelten sie noch als Pkw“, so Schäfer. Es gebe keine Stehplätze und es herrsche Anschnallpflicht. Rollstuhlfahrer müssten zudem auch auf einen der Plätze sitzen. Der Espelkamper Bus, der der MKB angeschlossen ist, transportiere jährlich im Durchschnitt 18.000 Fahrgäste. „Aufgrund von Corona haben wir im vergangenen Jahr nur 5800 Fahrgäste gehabt. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Zahlen wieder anziehen.“ Dennoch bezeichnete Schäfer den Rückgang der Transportzahlen als „gravierend“. Etwa ein Drittel der Fahrgäste seien Schüler. Man merke, so Schäfer, dass das in Espelkamp eingeführte Schülerticket gut angenommen werde. Seniorenbeiratsmitglied Klaus Neumann stellte im Ratssaal die Frage, wie es angehen kann, „dass wir in den Ortschaften keinen Bürgerbus haben“. Seitens der Stadt sei einmal gesagt worden, dass eine Bedarfsanalyse gemacht werden solle. „Davon habe ich aber nie wieder etwas gehört.“

Klaus Neumann ist Mitglied im Seniorenbeirat. Foto: WB

Schäfer erklärte dazu, dass auch der Verein gerne die Orte anbinden würde. Es gebe aber zu den Bedarfen noch keine Zahlen. Schäfer hofft, dass dies im Rahmen des Mobilitätskonzepts geschehe. Neumann aber hakte nach. Aufgrund der Spritpreise werde „der Bürgerbus wahnsinnig an Bedeutung gewinnen – zum Beispiel an den Markttagen“. Daraufhin erläuterte Schäfer eingehender, was bei einem zweiten Bürgerbus zu beachten sei. Der Verein erhalte jährlich 7500 Euro vom Land als Unterstützung. Davon müssten Unkosten, Ausbildung und Ausrüstung bezahlt werden. Wenn noch eine zweite Linie komme, sei es bei der derzeitigen Ausstattung mit rund 22 Fahrern nicht möglich, wichtige Orte wie das Ärztehaus und das Seniorenheim stündlich einmal anzufahren. Dies aber ist ein Ziel des Bürgerbusses. Daher sagte Schäfer zum Thema „zweiter Bürgerbus“: „Der praktikabelste Weg ist die Gründung eines zweiten Bürgerbusvereins.“ Dieser würde zudem ebenfalls die finanzielle Unterstützung von 7500 Euro erhalten. Und Schäfer nahm in diesem Zusammenhang die Stadt in die Pflicht. Sie müsse Bedarfe für den Bürgerbus in den Ortschaften abfragen. Dies könne ebenfalls bei den jeweiligen Ortsvorstehern in Auftrag gegeben werden. Dem Vorschlag, Fahrer – derzeit sind es 22 im Bürgerbusverein – mit einem kleinen Entgelt für den Dienst hinterm Bürgerbussteuer zu begeistern, entgegnete Schäfer. „Das würde sicherlich die Situation verbessern. Aber wer trägt dafür die Kosten?“ Dies sei zudem gar nicht das Ziel des Bürgerbusvereins. Er habe schon hiesige Firmen angeschrieben und sie um Unterstützung gebeten, neue Fahrer, zu gewinnen. Nachgefragt wurde, ob eine Freistellung von Mitarbeitern für zwei Stunden im Monat möglich sei. Einige Firmen seien dazu nicht bereit gewesen. Andere hätten sich gar nicht auf die Anfrage gemeldet.

Personalstamm

Dass der Personalstamm für einen zweiten Bürgerbus in den Dörfern auch aus den Dörfern kommen müsse, betonte Neumann. Er schlug vor, die Vereinsvorsitzenden anzusprechen, die einen „heißen Draht“ zu den Bürgern hätten. Für ihn sei die Idee eines zweiten Bürgerbusvereins zwar neu, aber nachvollziehbar. Mehr Personal bedeuteten auch mehr Kosten. Er schlug zudem vor, den Menschen den Dienst im Bürgerbusverein näher zu bringen. „Viele wissen gar nicht, was auf sie zukommt.“ Torsten Schäfer sagte dazu, dass künftig die Werbung intensiviert werde. Es seien Flyer entworfen worden. „Die neue Homepage ist in Arbeit und Mitte des Jahres fertig. Die Domain ist schon gesichert“, so Schäfer. Grob könne man aber sagen, dass jeder Fahrer drei Mal im Monat einen Fahrdienst übernehmen müsse. Der Bürgerbusverein habe zudem ein Positionspapier erstellt, in dem darauf hingewiesen wird, dass für einen zweiten Bürgerbus die doppelte Anzahl an Fahrern notwendig sei – und auch ein zweiter Verein. Schäfer schloss seine Ausführungen mit dem Fazit: „Solange es keine verlässliche Aussage zu einem Mobilitätskonzept gibt, gibt es von uns auch keine Überlegungen für eine zweite Bürgerbuslinie.“

Arbeitskreis

Björn Horstmeier von der Verwaltung schlug vor, das Positionspapier Mobilmanager Nils Krenz in der Verwaltung zukommen zu lassen. Monika Hutzfeldt, Vorsitzende des Seniorenbeirates, machte den Vorschlag, einen Arbeitskreis zusammen zustellen, um darin zu formulieren, was die Senioren sich beim Bürgerbus wünschten. Der Arbeitskreis besteht aus Klaus Neumann, Uli Riebe und ihr. Und Hutzfeldt machte klar, dass bis zum 6. April Ergebnisse vorliegen müssten. Dann nämlich werde das Mobilitätskonzept auch öffentlich weiter entwickelt.