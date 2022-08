Königsscheibe bei Karsten Pick angebracht

Schützenfest in Frotheim - Zahlreiche Grünröcke ausgezeichnet

Schützenfest Der neue Hofstaat in Frotheim mit Atkönig Karsten Pick

Eine Königsscheibe ziert nun das Haus an der Kösterstraße 11 in Frotheim. Vor zwei Wochen brachte Karsten Pick beim Adlerschießen das hölzerne Wappentierzu Fall und wurde Schützenkönig. Mit einem zweitägigen Schützenfest am Gasthaus Albersmeyer, Restaurant, Hotel im Loh feierten die Frotheimer Grünröcke jetzt zusammen mit zehn Gastvereinen sowie der Dorfgemeinschaft und zahlreichen Besuchern aus Frotheim und Umgebung ein rauschendes Fest.