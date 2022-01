Kröten und Molche in Lebensgefahr

Noch ist es kalt, trotzdem wandern bald unsere heimischen Kröten, Frösche und Molche von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Auf ihrer Wanderung sind sie häufig zum Überqueren von Straßen gezwungen und werden dabei Opfer des Straßenverkehrs. Besonders gefährdet ist dadurch die Erdkröte, da sie sehr weite Wanderungen, teilweise mehr als vier Kilometer, zu ihren Laichgewässern unternimmt.

Klimawandel



„Das Überqueren einer Straße dauert meist länger als eine halbe Stunde – 30 Minuten Todesgefahr für unsere Kröten, Frösche und hübschen Molche. Der Klimawandel, die Vernichtung von Lebensräumen durch Versiegelungen und Übernutzung sowie die nächtliche Beleuchtung machen vielen Arten – besonders auch unseren Amphibien – zusätzlich das Überleben schwer“, sagt Gabriele Potabgy von der Biologischen Station Minden-Lübbecke.

In jedem Jahr beginnt im zeitigen Frühjahr, normalerweise ab Ende Februar bis Mitte April, die Wanderung der heimischen Kröten, Frösche und Molche.

„ Dieses Jahr geht die Amphibienwanderung vielleicht schon Mitte Februar los. “ Gabriele Potabgy

„Dieses Jahr geht die Amphibienwanderung vielleicht schon Mitte Februar los.“ Um den Straßentod der Amphibien zumindest teilweise zu verhindern, werden an vielen Stellen im Kreis Minden-Lübbecke Amphibienschutzzäune vom Baubetrieb des Kreises, den Straßenmeistereien des Landesbetriebes Straßen NRW sowie den Städten Minden, Porta Westfalica, Lübbecke und Espelkamp errichtet. Diese Aktion koordiniert seit Jahrzehnten die Biologische Station Minden-Lübbecke. „Die Zäune bringen aber nur etwas, wenn engagierte Tier- und Naturschützer Taxi für die Frösche, Molche und Kröten sind. Zur Betreuung der Zäune ist der Naturschutz auf die tatkräftige Mithilfe einer großen Zahl ehrenamtlicher Betreuer angewiesen“, erklärt Potabgy – auch für Espelkamp werden Helfer gesucht. Diese kontrollieren während der sechs bis acht Wochen dauernden Wanderungszeit morgens die an den Zäunen eingebauten Fangeimer und bringen die gefangenen Frösche, Kröten und Molche sicher über die Straßen.

"Krötentaxis"



Wer von Mitte Februar bis Mitte April morgens bis 10 Uhr, manchmal aber auch abends, Zeit und Lust hat, Amphibien zu retten, möge sich umgehend bei Gabriele Potabgy von der Biologischen Station Minden-Lübbecke melden. Es werden sehr dringend für folgende Bereiche „Krötentaxis“ gesucht: In Espelkamp für den Bereich L770, Osterwald, Tonnenheide (Verstärkung gesucht); Hille – L770, Pohlsche Heide (Verstärkung in der Woche gesucht); Petershagen – L770, Bierde Ortfeld (Verstärkung gesucht), L772, Quetzen (Verstärkung gesucht), K10, Nordholzer Straße;

Minden – Weg nach Petershagen/Zum Klei (Verstärkung gesucht); Porta Westfalica – Papensgrund, es werden Frühaufsteher als Verstärkung für das Öffnen und Schließen der Schranke gesucht, Johannes-Wesling- Klinikum, B65, Porta-Allee (Verstärkung gesucht), L876 südlich Johannes-Wesling- Klinikum, Barkhauser Straße (Koordinator/in und Verstärkung gesucht); Bad Oeynhausen – Vorberger Weg (Straßensammlung und Zaun und auch ein Koordinator).

Ansprechpartner



Interessenten können sich in der Biologischen Station am Mittwoch und am Donnerstag unter Telefon 05704/1677685 oder 05704/1677680 sowie per E-Mail unter g.potabgy@biostation-ml.de melden. Die Interessenten werden gebeten, ihre Anschrift und Telefonnummer anzugeben.